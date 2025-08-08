Resultados Lotería de Risaralda, último sorteo viernes 8 de agosto de 2025

La Lotería de Risaralda llevó a cabo el pasado viernes 8 de agosto de 2025 su sorteo número 2911, reafirmando su lugar como uno de los juegos de azar más tradicionales y esperados por los colombianos. Operada por la Gobernación de Risaralda, esta lotería no solo entrega atractivos premios cada semana, sino que también destina sus recursos al fortalecimiento del sistema de salud pública del departamento.

Transmisión con suspenso hasta la medianoche

El sorteo fue transmitido en vivo por el canal regional TELECAFÉ a las 11:00 p.m., manteniendo en vilo a miles de jugadores que soñaban con escuchar sus números y convertirse en los nuevos afortunados.



Premio Mayor: $2.333 millones para el gran ganador

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Risaralda de este viernes viernes 8 de agosto es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.333.333.333!



Premios secos: más oportunidades de ganar

Además del Premio Mayor, la Lotería de Risaralda otorgó numerosos premios secos que oscilaron entre los $30 millones y los $300 millones, multiplicando las posibilidades para los apostadores.

Principales premios entregados:

Todos los resultados oficiales pueden verificarse en las redes sociales de la Lotería de Risaralda, donde se publica la imagen del sorteo.



Recomendaciones para los ganadores

Conservar el billete en perfecto estado, ya que es indispensable para reclamar el premio.

Confirmar los números con personal autorizado antes de iniciar cualquier trámite.

Reclamo de premios

Los afortunados pueden dirigirse a la sede oficial de la Lotería de Risaralda, ubicada en la Calle 19 #7-53, Pereira, para realizar el proceso de verificación y cobro, siguiendo los protocolos establecidos.

Desde su fundación en 1967, la Lotería de Risaralda no solo ha hecho realidad el sueño de miles de colombianos, sino que también ha sido un pilar en el desarrollo social del departamento. Cada billete es más que un juego: es una contribución directa al bienestar de la región.