En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones presidenciales
Segunda vuelta
Iván Cepeda
De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados loterías de Cundinamarca, Tolima, Baloto, MiLoto y ColorLoto del 1 de junio de 2026

Resultados loterías de Cundinamarca, Tolima, Baloto, MiLoto y ColorLoto del 1 de junio de 2026

Conozca los números ganadores de los principales sorteos del 1 de junio, donde las loterías de Cundinamarca y Tolima, y Baloto, entre otros, entregaron premios mayores de hasta $15.000 millones.

Resultados de las loterías del lunes
Resultados de las loterías del lunes
Lotería de Cundinamarca, Lotería de Tolima, Baloto, MiLoto, ColorLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

El lunes 1 de junio de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima, MiLoto, ColorLoto y Baloto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteo.

Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El gran protagonista de la noche fue el número 8350 de la serie 131, correspondiente al Premio Mayor de $6.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima del sorteo 4172

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Tolima de este lunes, 1 de junio de 2026 es el: 3313 de la serie 104. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.500 millones!

Resultados MiLoto - 1 de junio

Durante el sorteo 505, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 08 - 04 - 23 - 30 - 26. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal se acumula.

Resultados ColorLoto del 1 de junio de 2026: sorteo 182

Los resultados oficiales arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: 6 (verde) - 4 (negro) - 2 (negro) - 2 (rojo) - 6 (blanco) - 7 (rojo).

Baloto y Revancha: nuevos acumulados

  • Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: 22 - 39 - 30 - 04 - 31.
  • En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: 41 - 12 - 35 - 19 - 33.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Tolima

Baloto Revancha

MiLoto

ColorLoto

Publicidad

Publicidad

Publicidad