En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Campaña presidencial
Atentados Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados loterías de Cundinamarca, Tolima, Baloto, MiLoto y ColorLoto del 27 de abril de 2026

Resultados loterías de Cundinamarca, Tolima, Baloto, MiLoto y ColorLoto del 27 de abril de 2026

Conozca los números ganadores de los principales sorteos del 27 de abril, donde las loterías de Cundinamarca y Tolima, y Baloto, entre otros, entregaron premios mayores de hasta $15.000 millones.

Resultados de las loterías del lunes
Resultados de las loterías del lunes
Lotería de Cundinamarca, Lotería de Tolima, Baloto, MiLoto, ColorLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

El lunes 27 de abril de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima, MiLoto, ColorLoto y Baloto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteo.

Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El gran protagonista de la noche fue el número 7056 de la serie 076, correspondiente al Premio Mayor de $6.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima del sorteo 4167

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Tolima de este lunes, 27 de abril de 2026 es el: 7675 de la serie 127. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.500 millones!

Resultados de la Lotería del Tolima - 27 de abril.jpg
Resultados de la Lotería del Tolima - 27 de abril..jpg

Resultados MiLoto 27 de abril

Durante el sorteo 500, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 17 - 25 - 38 - 06 - 15. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal se acumula.

Resultados ColorLoto del 27 de abril de 2026: sorteo 177

Los resultados oficiales arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: 2 (blanco) - 4 (rojo) - 7 (negro) - 7 (rojo) - 1 (amarillo) - 3 (azul).

Baloto y Revancha: nuevos acumuladoS

  • Baloto: Los números fueron 11 - 22 - 20 - 06 - 14, con la superbalota 05. Aunque no hubo ganador del gran acumulado en estos sorteos, se registraron más de 8.000 ganadores en categorías menores.
  • Revancha: Los números ganadores fueron01 - 13 - 28 - 19 - 27, con la superbalota 14.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Tolima

MiLoto

Baloto Revancha

Loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad