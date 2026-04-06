Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 6 de abril de 2026

El chance Sinuano Día se posiciona como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana, gracias a su frecuencia diaria y a la rápida divulgación de sus resultados. Esta dinámica permite a los apostadores conocer en poco tiempo si su número resultó ganador, facilitando una experiencia ágil y accesible.



Resultado del Sinuano Día hoy, lunes 6 de abril de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este lunes 6 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Minutos después, los resultados oficiales son publicados a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que garantiza una verificación oportuna y confiable para los jugadores.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

Este juego ofrece diversas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes niveles de riesgo y preferencias. El monto del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas más simples con mayores probabilidades de acierto.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El proceso de cobro varía según el monto ganado, aunque en todos los casos es indispensable presentar la documentación básica:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Adicionalmente, dependiendo del valor del premio, se pueden exigir otros requisitos:



Menor a 48 UVT: únicamente documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, variedad de modalidades y un proceso claro para el cobro de premios, el Sinuano Día continúa siendo una de las alternativas de juego más utilizadas por los apostadores en la región Caribe.