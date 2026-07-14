Sinuano Día resultado del último sorteo hoy martes 14 de julio de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos de la Costa Caribe colombiana. Tiene gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de personas participan diariamente con la esperanza de acertar el número ganador.

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 14 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el resultado y confirmar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde al número favorecido.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, este juego incorporó la quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea con las demás cifras del sorteo.

Los apostadores pueden realizar jugadas desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, las cuatro cifras elegidas deben coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

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¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo del chance Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo.

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Cómo se juega el chance

El juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto obtenido, aunque existen documentos que siempre deben presentarse.

Documentos básicos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio:

