Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 22 de abril de 2026

El chance Sinuano Día se posiciona como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana, impulsado por su frecuencia diaria y la rápida divulgación de resultados oficiales.



Resultado del Sinuano Día hoy, miércoles 22 de abril de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este miércoles 22 de abril de 2026 fue el: en minutos. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Tras su ejecución, los resultados oficiales se publican en cuestión de minutos a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores verificar sus apuestas de forma ágil y confiable.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con diversas modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas permiten elegir entre premios de mayor valor o aumentar las probabilidades de acierto mediante apuestas más simples.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso de cobro depende del monto ganado. En todos los casos, es obligatorio presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples opciones de juego y condiciones claras para el cobro de premios, el Sinuano Día continúa consolidándose como una de las opciones más utilizadas por los apostadores en la región Caribe colombiana.