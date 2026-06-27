Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 27 de junio de 2026

El chance Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar más populares en la región Caribe colombiana. Cada tarde, miles de jugadores esperan la publicación de los resultados oficiales para conocer si su apuesta fue la ganadora y acceder a alguno de los premios disponibles.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 27 de junio de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 27 de junio de 2026 es (en minutos). La organización recomienda verificar el resultado únicamente en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para cualquier proceso de reclamación.

Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Una vez finaliza la jornada, los resultados oficiales son publicados en los puntos de venta autorizados y en los canales oficiales para que los participantes puedan verificar sus apuestas.

¿Cómo jugar el Sinuano Día?

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

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Las modalidades disponibles son:



4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar su posición.

acertar las cuatro cifras sin importar su posición. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o pata: acertar las dos cifras finales exactamente.

acertar las dos cifras finales exactamente. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio y posibilidades de ganar.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El proceso de cobro depende del valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación básica requerida.

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Documentos obligatorios



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios inferiores a 48 UVT: únicamente requieren los documentos básicos.

únicamente requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

En los premios de mayor cuantía, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar alrededor de ocho días hábiles.

Con sorteos todos los días, diferentes modalidades de juego y un proceso de reclamación claro, el Sinuano Día continúa consolidándose como una de las alternativas de chance más elegidas por los apostadores colombianos.