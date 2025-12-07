Sinuano Día resultado último sorteo hoy domingo 7 de diciembre de 2025

El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y queridos de la región Caribe.

Su popularidad se sostiene gracias a la emoción diaria que genera entre miles de jugadores, quienes buscan acertar el número ganador y transformar su jornada con un solo resultado. Su trayectoria y presencia constante lo han convertido en un referente dentro del mundo del azar en Colombia. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 7 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo y su reputación de transparencia lo han convertido en un clásico para los jugadores de la Costa Caribe y de otras regiones que siguen de cerca los juegos de azar.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece varias modalidades para que cada apostador elija cómo participar:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidir exactamente con las tres últimas cifras.

coincidir exactamente con las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra (uña): adivinar únicamente la cifra final.

adivinar únicamente la cifra final. Quinta balota: modalidad disponible desde 2025 que entrega premios adicionales.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y llena de posibilidades para los jugadores.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Jugar es sencillo y al alcance de todos. Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos participen sin complicaciones.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Para recibir un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT, pueden aplicar requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día mantiene su esencia como un sorteo cercano, confiable y emocionante para los jugadores de la región Caribe. Su continuidad y el respaldo de miles de participantes lo consolidan como uno de los juegos de chance más respetados y seguidos en el país.