Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de la Costa Caribe colombiana, una tradición que combina emoción, esperanza y confianza entre miles de apostadores en todo el país.

Su trayectoria y compromiso con la transparencia lo han convertido en una cita diaria con la suerte. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 8 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se sortea todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Esta puntualidad ha forjado una comunidad fiel que cada tarde sigue el sorteo con ilusión, esperando que su número sea el elegido. Su constancia y confiabilidad han hecho que el juego traspase fronteras, sumando jugadores de distintas regiones de Colombia.



Modalidades de juego

El atractivo del Sinuano Día radica en la diversidad de sus modalidades, que se adaptan a distintos presupuestos y estilos de juego. Cada formato ofrece una oportunidad diferente de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cifras pueden salir en cualquier orden.

las cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

coincidencia con la última cifra. Quinta balota: modalidad especial que desde 2025 entrega premios adicionales.

Gracias a esta variedad, el juego mantiene su dinamismo y emoción, atrayendo tanto a jugadores experimentados como a quienes prueban suerte por primera vez.



Valor de las apuestas

Una de las razones del éxito del Sinuano Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción al alcance de todos los bolsillos. Su equilibrio entre bajo costo y alta expectativa de premio lo mantiene como una de las alternativas favoritas de los colombianos.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso fácil, rápido y seguro. Para hacerlo, los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), aplican los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y transparencia, el Sinuano Día sigue siendo uno de los referentes más importantes del chance en Colombia, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.