En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fallo de tutela ordena reactivar servicios de salud a internos de la cárcel de Rivera

Fallo de tutela ordena reactivar servicios de salud a internos de la cárcel de Rivera

Esta decisión judicial obedece a una acción de tutela que interpuso la Personería de Neiva ante la suspensión de los servicios médicos a la población privada de la libertad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad