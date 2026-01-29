Fallo de tutela ordena reactivar servicios de salud a internos de la cárcel de Rivera

El Juzgado Segundo de Familia de Neiva emitió un fallo de tutela en el que ordena en 48 horas a la Unión Temporal de Salud, restablecer los servicios médicos durante las 24 horas del día y fines de semana a más de 1.400 personas privadas de la libertad del centro penitenciario de Rivera, Huila.

En el fallo de tutela, el despacho judicial reprochó la conducta desplegada por el operador del servicio de salud, señalando expresamente lo siguiente:

“Igualmente constituye un desafuero que infringiendo reglas o inventándolas, la Unión Temporal Salud Uspec 2 suspenda el servicio de salud de acuerdo a su conveniencia o interés, como si la enfermedad de los reclusos estuviese supeditada a un horario al que los obligan a someterse. Nada más perverso y siniestro cuando está de por medio la vida”.

Por su parte, el personero de Neiva Jerson, Andrés Bastidas, dijo a Blu Radio que esta decisión judicial obedece a una acción de tutela que interpuso como Ministerio Público, tras la suspensión de los servicios de salud a la población carcelaria desde el pasado 1 de enero del 2026.



“A finales de diciembre, como Personería de Neiva, recibimos una comunicación de la dirección del centro carcelario en la que se advertía la suspensión desde el 1 de enero del 2026 de los servicios de enfermería, médicos y otros conexos, los días lunes, los sábados y los domingos y festivos y en horas de la noche. En ese sentido, la Personería se vio en la necesidad de recurrir a una acción constitucional con carácter de urgencia a favor de los 1.440 internos de la cárcel”, explicó el personero.

Asimismo, el fallo de tutela también ordena la prestación de servicios de urgencias y remisiones necesarias, suministro de medicamentos y cumplimiento de órdenes médicas para pacientes que requieran tratamientos especiales.

Esta decisión judicial del Juzgado Segundo de Familia ordena a la Fiduciaria La Previsora S.A- Fidruprevisora S.A y a la Uspec, ejercer, dentro del mismo término la vigilancia y control del objeto contractual relacionado con la prestación del servicio de salud a la población privada de la libertad del mencionado centro penitenciario.