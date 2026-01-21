En vivo
Falleció subdirector de la cárcel de Neiva tras atentado; ataque ya deja 2 víctimas mortales

Falleció subdirector de la cárcel de Neiva tras atentado; ataque ya deja 2 víctimas mortales

Las autoridades buscan establecer tanto los móviles del atentado como la identidad de los autores materiales e intelectuales del ataque armado, que dejó dos víctimas mortales.

atentado-inpec-neiva.jpg
Atentado contra directivos de la cárcel de Neiva
Foto: Noticias Caracol
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

