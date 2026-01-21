Falleció subdirector de la cárcel de Neiva tras atentado; ataque ya deja 2 víctimas mortales

El coronel en retiro Renato Solano Osorio, subdirector de la cárcel de Neiva, Huila, falleció tras permanecer varios días en estado crítico luego de ser víctima de un atentado con arma de fuego ocurrido el martes 13 de enero de 2026. El oficial retirado había sido trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde luchó por su vida tras recibir dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el tórax.

El ataque se registró hacia las 6:53 de la mañana, cuando el director del establecimiento carcelario, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, se desplazaba en un vehículo particular por la ruta 45, en la vía Neiva–Rivera, en compañía de su hijo de 11 años y del subdirector Renato Solano Osorio. De acuerdo con la información conocida, un motociclista interceptó el automotor y abrió fuego en repetidas ocasiones, realizando aproximadamente seis disparos contra el vehículo.

Como consecuencia del atentado, el menor de edad, hijo del director del centro penitenciario, recibió un impacto de bala en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, el niño falleció horas después. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

Subdirector del Inpec ya habría recibido amenazas Redes sociales

Tras el ataque, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que el subdirector de la cárcel de Neiva había recibido amenazas previas. No obstante, estas advertencias no derivaron en decisiones de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, situación que ahora es objeto de análisis por parte de las autoridades competentes.

Las investigaciones para esclarecer los hechos continúan en curso. Las autoridades buscan establecer tanto los móviles del atentado como la identidad de los autores materiales e intelectuales del ataque armado, que dejó dos víctimas mortales.

Como parte de las acciones para avanzar en el esclarecimiento del crimen, la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila mantienen vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información veraz y oportuna que permita identificar a los responsables.