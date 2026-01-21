“El fin de semana tomaré una decisión sobre consultas”: Juan Fernando Cristo

El precandidato presidencial Juan Fernando Cristo confirmó que tomará una decisión definitiva este fin de semana sobre su participación en las consultas presidenciales que se realizarán el próximo 8 de marzo. En diálogo con Mañanas Blu, el exministro y líder del movimiento En Marcha explicó que se encuentra en una fase de “reflexión colectiva” con su equipo político para definir si se sumará al Pacto Amplio, impulsado por sectores de izquierda, o si optará por una nueva consulta de centro, liderada por la exalcaldesa Claudia López.

“Tenemos hasta el 6 de febrero para tomar una decisión”, declaró Cristo, al precisar que en En Marcha se desarrollarán esta semana encuentros presenciales y virtuales con la militancia. “El fin de semana tomaremos una decisión final sobre el camino para disputar las consultas”, añadió.



Entre el Pacto Amplio y el proyecto de centro

Cristo reconoció que ha sostenido conversaciones con los dos sectores políticos. De un lado, con dirigentes del Pacto Histórico, entre ellos Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero, y Clara López; y, del otro, con líderes del centro político, como Claudia López y el exalcalde de Cali Maurice Armitage, entorno a la posibilidad de conformar una alternativa de corte socialdemócrata y liberal.

El exministro subrayó que, aunque valora la invitación de la izquierda, su respaldo dependerá de las garantías para incluir propuestas del liberalismo reformista. “Hasta el momento, como se ha planteado, no hay espacio para las ideas liberales que defendemos en el Partido En Marcha”, señaló.

Cristo insistió en que la construcción de coaliciones no debe limitarse a la suma de precandidatos o votos. “Lo importante de esta consulta no es que sea una sumatoria mecánica de candidaturas, sino una coalición que presente una propuesta real de gobierno, con soluciones que vayan más allá del continuismo del gobierno Petro”, enfatizó.



Críticas a la consulta de la derecha

El dirigente liberal también cuestionó el enfoque de la llamada “Gran consulta por Colombia”, impulsada por sectores de oposición y descrita por él como un ejercicio centrado exclusivamente en derrotar al actual Gobierno. “No hay una coalición de partidos ni una propuesta al país, sino simplemente una sumatoria de candidaturas con el propósito de sacar a Petro del poder”, expresó, señalando que esa visión “es válida dentro de la democracia, pero insuficiente para enfrentar los desafíos nacionales”.



Para Cristo, el país enfrenta un escenario que requiere unidad y concertación más allá de fronteras ideológicas. “Cualquiera sea el presidente el 7 de agosto, Colombia necesita un acuerdo nacional para superar los grandes desafíos que tenemos hacia el futuro”, explicó, en línea con el llamado que ha reiterado desde su paso por el Congreso y luego como ministro.



La apuesta por un acuerdo nacional

El exministro, recordado por su participación en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, reiteró que su prioridad es promover consensos amplios frente a temas clave como la seguridad, la política de paz total, la salud y las reformas sociales. “Hay cosas del gobierno de Petro que se deben mantener, especialmente la profundización de las reformas sociales y la inclusión de sectores históricamente excluidos”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de rectificaciones en aspectos sensibles: “Debe haber correcciones en materia de seguridad, de paz total y del sistema de salud. Allí estamos en una discusión programática que debe trascender lo electoral”.

Aunque reconoció que tiene “más avances con el Pacto Amplio” debido a las conversaciones que mantiene desde el año pasado, Cristo no descarta una alianza con el centro político. “La otra opción no la hemos descartado”, aclaró. “Si se logra ampliar el espectro y dar espacio al liberalismo socialdemócrata —que comparte el espíritu reformista del actual gobierno—, puede haber una posibilidad real de participar”.

Su decisión, que definirá la orientación de En Marcha y su propio papel en la contienda presidencial, podría marcar el rumbo del sector liberal independiente frente a las dos principales fuerzas en reorganización: la izquierda progresista y la oposición de centro-derecha.

El exministro resumió su posición con tono moderado: “Estamos mirando en cuál de los dos sectores, o si hay posibilidad de construir una consulta de centro, se puede llegar a un acuerdo nacional. Ese es el camino que necesita Colombia”.