En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / “El fin de semana tomaré una decisión sobre consultas”: Juan Fernando Cristo

“El fin de semana tomaré una decisión sobre consultas”: Juan Fernando Cristo

El precandidato presidencial evalúa su participación entre el Pacto Amplio y una eventual consulta de centro que promueven Claudia López y otros líderes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad