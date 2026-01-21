Grave accidente en el oriente de Bogotá: camioneta terminó encima de motocicleta

Sobre las 9:00 de la mañana de este miércoles, 21 de enero, se registró un accidente de tránsito en la calle 100 con Cra. 14, sentido dccidente - oriente.

Según el reporte preliminar de Tránsito Bogotá, el siniestro involucra a una camioneta y un motociclista. Al momento se desconoce el estado de salud de los implicados. Sin embargo, ya hay ambulancias en el sitio atendiendo la emergencia.

En desarrollo...