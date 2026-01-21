En vivo
Bogotá

Grave accidente en el oriente de Bogotá: camioneta terminó encima de motocicleta

Al momento, se desconoce el estado de salud de los implicados.

