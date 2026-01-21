Habla novia de colombiano de 17 años asesinado en Estados Unidos mientras salía del colegio

El pasado 8 de enero de 2026, un menor de 17 años, oriundo de Cali, Colombia, perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en Illinois, Estados Unidos. La víctima fue identificada como Johan Sánchez, quien recibió varios disparos cuando salía de su colegio.

El joven era estudiante de la Morton East High School y, al terminar su jornada escolar, se dirigía a su casa junto a uno de sus primos. En ese momento, varios estudiantes se le acercaron y, presuntamente en medio de un forcejeo, le dispararon en dos ocasiones, una en el pecho y otra en el tobillo.

Danna Marcela Medina Barrios, novia del menor y testigo del ataque, habló en entrevista con Noticias Caracol y entregó detalles de lo ocurrido. Según relató, ese día se encontraba con Johan saliendo de la institución educativa, alrededor de las 3:20 de la tarde, mientras esperaban el bus escolar.

La joven explicó que en ese momento pasaron unos muchachos con quienes el colombiano ya había tenido problemas previos. Sin embargo, aclaró que se trataba únicamente de peleas y discusiones sin armas.“Solo eran peleas, nada más allá de eso. Nunca imaginamos que cargaran un arma”, aseguró.



Danna relató que los jóvenes sacaron un arma de fuego y dispararon contra Johan. Aunque también intentaron atacar a su primo, los proyectiles impactaron únicamente al menor. “Yo estaba en la otra esquina y vi cómo se acercaron y le dispararon a mi novio”, recordó.

Johan David Adarve, colombiano de 17 años, fue asesinado a tiros al salir de su colegio en Cícero, Chicago. Su familia había denunciado antes xenofobia y matoneo en su contra, pero asegura que nunca recibió apoyo de la escuela ni de las autoridades.

Tras el ataque, la joven corrió hacia Johan y se dio cuenta de que tenía dificultades para respirar. “Trataba de decirme algo, pero ya no podía hablar”, señaló.

Una persona que se encontraba en el lugar intentó auxiliarlo practicándole respiración boca a boca. Según su testimonio, minutos después Johan intentó tranquilizarla, pero su estado era crítico.

“Yo sabía que la situación era muy difícil. Tenía pulso, pero no respiraba. Supuse que la bala en el pecho le había perforado un pulmón”, relató.

Sobre los presuntos agresores, Danna indicó que era común que molestaran a Johan y a su primo, e incluso que en varias ocasiones los persiguieran y acorralaran, lo que obligaba al joven a llegar corriendo a su casa. Aun así, él minimizaba la situación y la describía como “bobadas”.

En cuanto al proceso judicial, la menor informó que una persona fue capturada en Nueva York. Por su parte, la institución educativa emitió un comunicado en el que aseguró que Johan no figuraba como estudiante activo durante el año escolar 2025-2026, aunque su novia afirma que, al momento de los conflictos, los jóvenes sí asistían a ese colegio.

Danna también denunció haber recibido amenazas, tanto ella como la familia del menor. “Mi vida corre peligro. La situación es grave y es un tema muy delicado”, afirmó, visiblemente afectada.

Finalmente, la joven señaló que un altar que había sido instalado en el lugar del crimen fue destruido, lo que consideró una intimidación directa. Además, aseguró que existe un ambiente de xenofobia y discriminación hacia la comunidad latina en la zona.