Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Joven colombiano de 17 años fue asesinado mientras salía del colegio en EEUU: esto se sabe

Joven colombiano de 17 años fue asesinado mientras salía del colegio en EEUU: esto se sabe

El menor asesinado en Chicago habría sufrido acoso escolar constante. Su familia y allegados piden justicia y que el crimen no quede impune.

