Joven colombiano de 17 años fue asesinado mientras salía del colegio en EEUU: esto se sabe

Un estudiante colombiano de 17 años fue asesinado a tiros cuando salía de su jornada escolar en el área metropolitana de Chicago, Estados Unidos, un crimen que ha generado conmoción entre familiares, compañeros y autoridades locales.

La víctima fue identificada como Johan Adaree-Sánchez, quien cursaba sus estudios en la Morton East High School, ubicada en el municipio de Cicero.

El ataque ocurrió el jueves 8 de enero, hacia las 3:20 de la tarde, justo cuando el adolescente se retiraba del colegio para tomar el bus que lo llevaría de regreso a su casa, según confirmaron autoridades locales y el medio CBS News Chicago.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el joven caminaba junto a su novia y un primo cuando, en la cuadra 2100 de South 59th Avenue, fue interceptado por un grupo de jóvenes.



Testimonios indican que estas personas ya lo habrían estado esperando en el lugar. En medio del encuentro, uno de los agresores sacó un arma de fuego. El primo de Johan intentó intervenir para evitar el ataque, pero fue golpeado en la cabeza.

Al notar la situación, el estudiante emprendió la huida, pero fue alcanzado por un primer disparo que impactó directamente en su pecho. Minutos después, cuando su novia intentó acercarse para ayudarlo, se escuchó un segundo disparo que le causó una herida en el tobillo. Johan fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano, donde falleció poco tiempo después debido a la gravedad de las lesiones.



Johan David Adarve, colombiano de 17 años, fue asesinado a tiros al salir de su colegio en Cícero, Chicago. Su familia había denunciado antes xenofobia y matoneo en su contra, pero asegura que nunca recibió apoyo de la escuela ni de las autoridades.

El menor era víctima de acoso escolar

La novia del menor, Donna Medina, habló públicamente por primera vez y aseguró que Johan era víctima de acoso constante dentro de la institución educativa. Según su relato, los episodios de intimidación por parte de algunos compañeros eran frecuentes. El día del crimen, señaló, nada parecía fuera de lo normal hasta que se encontraron con el grupo que presuntamente lo hostigaba.

Tras el ataque, la joven intentó auxiliarlo dejándolo todo a un lado para tratar de reanimarlo. Familiares relataron que ella hizo todo lo posible por salvarle la vida, en una escena marcada por la desesperación y el dolor.

Las autoridades informaron que no hay personas capturadas y que la investigación continúa abierta. Como parte de los esfuerzos para dar con los responsables, The Uvalde Foundation For Kids anunció una recompensa de 5.000 dólares para quien entregue información que permita identificar a los agresores.