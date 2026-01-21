El municipio de Toledo, en Norte de Santander, fue declarado como el primero del departamento en contar con una zona libre de sospecha de minas antipersonal, tras un proceso de verificación adelantado en su zona rural. La medida se produce en un territorio que ha sido históricamente afectado por este tipo de artefactos y que figura entre los cinco departamentos con mayor número de víctimas por minas antipersonal en el país.

La zona certificada corresponde a la denominada Zona 1, que agrupa 50 de las 84 veredas del municipio. Según el expediente municipal suministrado por el Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), en Toledo se han documentado 34 eventos relacionados con minas antipersonal, municiones sin explosionar y artefactos explosivos improvisados, de acuerdo con registros del sistema IMSMA.

Toledo, primer municipio de Norte de Santander con zona libre de sospecha de minas antipersonal

De esos 34 eventos, seis estaban asociados a la Zona 1 y permanecían abiertos. Tras el proceso de verificación en terreno, estos casos fueron investigados y cerrados, lo que permitió cumplir los criterios técnicos exigidos para declarar el área libre de sospecha de contaminación.

Los trabajos de Estudios No Técnicos comenzaron en marzo de 2023, cuando equipos especializados ingresaron al municipio para realizar análisis históricos, entrevistas comunitarias, revisión de registros y delimitación del territorio. El proceso permitió descartar la presencia de riesgo en los sectores evaluados, en una zona caracterizada por su vocación agrícola y pecuaria.



Durante el acto de entrega de la certificación, el comandante del Batallón de Desminado Humanitario N.° 3 del Ejército, teniente coronel Luis Germán Echevarría Zapata, explicó que el ingreso al departamento implicó retos de seguridad, pero destacó que la información aportada por la comunidad fue determinante para descartar la sospecha de minas en el área intervenida.

Habitantes de Toledo también se refirieron al impacto de la declaratoria. Mayerdy Carrillo, residente del municipio, afirmó que la certificación permite recuperar la movilidad en el territorio y retomar actividades productivas como el cultivo de café y la ganadería, que habían estado limitadas por el temor a la presencia de explosivos.

La declaratoria de esta zona representa un avance en un departamento que ha sido fuertemente impactado por el uso de minas antipersonal durante el conflicto armado y se enmarca en los esfuerzos por reducir el riesgo para la población civil, facilitar el desarrollo rural y permitir el uso seguro del territorio.