Blu Radio  / Nación  / Toledo, primer municipio de Norte de Santander con zona libre de sospecha de minas antipersonal

Toledo, primer municipio de Norte de Santander con zona libre de sospecha de minas antipersonal

La declaratoria cubre 50 veredas del área rural de Toledo y marca un avance en uno de los departamentos más afectados por artefactos explosivos, donde se han registrado 983 víctimas.

