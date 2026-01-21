En vivo
Ratifican sanción contra alcalde de San Gil por desacatar orden judicial

Ratifican sanción contra alcalde de San Gil por desacatar orden judicial

La multa equivale a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, por incumplir los derechos al goce del espacio público y confirma la suspensión del cargo.

