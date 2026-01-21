Galán sobre asesinato de profesor del Externado Neill Felipe Cubides: “Es frustrante”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó como “aberrante” el asesinato del profesor de la Universidad Externado de Colombia, Nil Felipe Cubides, un crimen que ha encendido las alarmas sobre la seguridad en el norte de la ciudad. En diálogo con Mañanas Blu, el mandatario expresó su profunda solidaridad con la familia y la comunidad académica, al tiempo que manifestó su frustración ante un sistema judicial que, según sus palabras, funciona como una “bicicleta estática”, donde el esfuerzo de la fuerza pública por capturar delincuentes no se traduce en castigos efectivos.



Un crimen que estremece a la capital

Los detalles del caso son estremecedores. El profesor Cubides fue visto por última vez tras salir de la Clínica del Country la semana pasada; posteriormente, abordó un taxi en la intersección de la calle 85 con carrera 15. Lo que se presume inició como un "paseo millonario" para vaciar sus cuentas bancarias, terminó en una tragedia absoluta: su cuerpo fue hallado incinerado en la localidad de Usme.

Galán informó que, aunque inicialmente se activó el Gaula ante el reporte de desaparición, la investigación fue asumida por el CTI de la Fiscalía. El alcalde ha solicitado celeridad para identificar a los responsables de este acto criminal que desafía la sensibilidad de la sociedad bogotana.



“Bicicleta estática”

La frustración del mandatario radica en la recurrencia de estos delitos. Galán explicó que, aunque se han desarticulado bandas dedicadas al "paseo millonario" en zonas como la Zona Rosa, el sentimiento de impotencia persiste porque muchos de los capturados recuperan la libertad rápidamente.

Para ilustrar este problema, el alcalde citó cifras compartidas por el general Cristancho de la Policía: en promedio, de cada 100 personas capturadas por delitos graves en la ciudad, más del 90% terminan libres. "Es muy probable que los responsables de este hecho tengan antecedentes", señaló Galán, advirtiendo que la falta de castigo real genera un “incentivo perverso” para que los criminales sigan actuando bajo un manto de impunidad.



Llamado a revisar la política criminal

Sin caer en lo que denominó "populismo punitivo", Galán hizo un llamado urgente a reflexionar sobre la política criminal del país. Subrayó que, si bien respeta la independencia de la justicia y el sistema garantista actual, es necesario priorizar las garantías de la sociedad.

El alcalde propuso que delitos violentos cometidos con el uso de armas deben recibir penas de cárcel efectivas para evitar la reincidencia. "No puede ser que salgan libres delincuentes de ese estilo", enfatizó, recalcando que la lucha contra la delincuencia no será efectiva mientras el sistema judicial no asegure que quienes ponen en riesgo la vida de los ciudadanos permanezcan tras las rejas.



Escuche aquí la entrevista: