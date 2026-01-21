En vivo
Galán sobre asesinato de profesor del Externado Neill Felipe Cubides: “Es frustrante”

Galán informó que, aunque inicialmente se activó el Gaula ante el reporte de desaparición, la investigación fue asumida por el CTI de la Fiscalía. El alcalde ha solicitado celeridad para identificar a los responsables de este acto criminal que desafía la sensibilidad de la sociedad bogotana.

Por: Patricia González
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

