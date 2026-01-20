Tras confirmarse el asesinato de Neill Cubides, profesor del Externado, habla su esposa: "Inocente"

Denis Alfaro Flórez habló en entrevista con Noticias Caracol sobre el asesinato de su esposo, Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. En medio del dolor, la mujer exigió celeridad y contundencia en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

“Como familia exigimos y esperamos que las autoridades, con prontitud y eficacia, adelanten las investigaciones para establecer las causas de este crimen que cegó la vida de mi esposo y capturar y condenar a los responsables”, expresó Alfaro Flórez.

Con la voz entrecortada, pidió que el caso no quede en la impunidad y que no sea uno más dentro de las cifras de violencia del país. “Ya no más hijos que se queden sin padres y ya no más padres que tengan que enterrar a sus hijos de esta forma”, manifestó.

Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado

Alfaro recordó a Cubides como un hombre amoroso y bondadoso, y aseguró que, aunque ya no esté físicamente, su memoria permanecerá siempre en el corazón de su familia. También hizo un llamado a frenar la violencia, señalando que tanto su familia como el país necesitan seguridad y justicia.



“Amor, nos vas a hacer mucha falta. Te vamos a extrañar todos los días, pero siempre estarás presente. Tu memoria perdurará. Te amamos. Nunca te olvidaremos. Eres y serás nuestro motivo para seguir adelante”, dijo entre lágrimas.

Cabe recordar que, días antes, cuando Cubides fue reportado como desaparecido, su esposa había señalado que se trataba presuntamente de un caso de paseo millonario. Esta hipótesis se sustentó en varias transferencias realizadas desde las cuentas del docente un día después de su desaparición.

De acuerdo con la información, a la 1:35 de la madrugada se registró una transacción por dos millones de pesos, seguida de otra por cuatro millones, y posteriormente una compra por 250.000 pesos hacia la 1:50 a. m.

Publicidad

El cuerpo del profesor fue hallado en la vereda Los Soches, en una vía destapada que conecta la avenida Boyacá con la antigua carretera al Llano, luego de que varios hombres presuntamente lo abandonaran en el lugar e intentaran incinerarlo.

El hallazgo fue posible gracias a la alerta de una transeúnte, quien informó a las autoridades sobre un cuerpo en llamas. Uniformados llegaron al sitio, realizaron el levantamiento y, tres días después, lograron identificar a la víctima. Según se conoció, en el lugar no se encontraron documentos de identificación.

Blu Radio estuvo en la zona y evidenció restos de ropa calcinada, como una manga, así como una carretilla de madera que, al parecer, habría sido utilizada para movilizar el cuerpo. Todos estos elementos continúan siendo materia de investigación.

Publicidad

Finalmente, Noticias Caracol reveló este martes 20 de enero que las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen estaría relacionado con una banda delincuencial que opera bajo un mismo modus operandi: secuestro, extorsión y posterior asesinato.