Sobreocupación de servicios de urgencias en el Valle del Cauca está en 600 %, advierte gobernadora

El colapso de los servicios de salud en diferentes clínicas y hospitales del Valle del Cauca se vuelve más complejo con el paso del tiempo. Las diferentes dificultades en la atención, como la no entrega de medicamentos ya está pasando factura a los pacientes.

Cada día son más personas con enfermedades crónicas las que llegan a los servicios de urgencias al sufrir complicaciones, debido a que no han podido continuar sus tratamientos.

"Hoy tenemos más o menos 3.600 personas a las que no les han entregado sus medicamentos y estamos trabajando para eso. Sin no se les dan los recursos necesarios y las EPS no dan medicamentos, las personas se enferman mucho más y puede llevarlos a la muerte. En el Valle del Cauca hay una sobreocupación inmensa, 600 % en urgencias precisamente por esto", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La mandataria vallecaucana aseguró que si bien se debe priorizar la atención primaria como se plantea en el decreto del nuevo modelo de salud, no se puede descuidar la atención continua a los pacientes, pues hay vidas en riesgo que requieren estos servicios más complejos.

"La atención primaria es fundamental, esto ya estaba establecido en la ley 1438 pero por supuesto también tenemos que prestarle el servicio a las personas con enfermedades crónicas, los pacientes que hoy están enfermos, y hoy ese es uno de los problemas que tenemos en el departamento", añadió la gobernadora.

La sobreocupación de servicios de salud es más crítica en las instituciones de alta y mediana complejidad, situación cuyo manejo cada vez se dificulta más por las deudas que tienen las EPS con clínicas y hospitales del departamento, hasta de 4 billones de pesos.