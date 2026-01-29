En vivo
Alcalde de Cali ordenó suspender la instalación de taches en la ciudad

Alcalde de Cali ordenó suspender la instalación de taches en la ciudad

El nuevo secretario de Movilidad tiene la tarea de realizar los estudios correspondientes para que se siga garantizando el orden en las vías de Cali sin afectar el tránsito.

