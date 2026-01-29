Alcalde de Cali ordenó suspender la instalación de taches en la ciudad

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó este jueves en diálogo con Blu Radio, que dio la orden al nuevo secretario de Movilidad de suspender la instalación de los taches en la ciudad, luego del caos vehicular que se vivió hace dos días en inmediaciones de la Glorieta a la Solidaridad.

Estos elementos han sido motivo de polémica en los últimos días, pues muchos ciudadanos se han quejado por los trancones e incomodidades que los bolardos plásticos han generado en las calles.

Según el alcalde Eder, los taches se instalaron con el propósito de disminuir la siniestralidad de este sector, tras un estudio realizado entre la Secretaría de Movilidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ahora, el nuevo secretario de Movilidad tiene la tarea de realizar los estudios correspondientes para que se siga garantizando el orden en las vías de Cali sin afectar el tránsito.

"Eso es una estrategia que he ordenado que se frene. En este momento he pedido que se suspenda todo, que se revise y ver qué otros mecanismos se tienen. Pero aquí necesitamos es una Cali donde las vías estén más organizadas, más seguras, donde se priorice lo verdaderamente importante", indicó el mandatario caleño.



Cabe recordar que el pasado martes, el tráfico en la Avenida 3ra. Norte colapsó durante varias horas por cuenta de estos elementos, haciendo que cientos de vehículos particulares, públicos y de carga permanecieran detenidos sin avanzan en esta zona de la ciudad, debido a la reducción del espacio para transitar.

"Seguiremos apostándole al orden de cara al ciudadano, recordando que si hay orden en las vías también se salvan vidas. Le pedí al secretario que revise la posibilidad de hacer algunos ajustes a los temas de los taches", añadió Eder.