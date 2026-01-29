Se salvan servicios de aseo y recolección de basuras en Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que está garantizado el servicio de aseo y la recolección de basuras en la ciudad, a pesar de que el Gobierno Nacional y los operadores privados no renovaron contratos.

La decisión se tomó, luego de una larga reunión que finalizó casi a la medianoche, en la que participaron el director de la Unidad de Servicios públicos de Cali junto a representantes de las Empresas Operadoras de Aseo y la agente liquidadora de Emsirva, para definir el futuro de la recolección de basuras de la ciudad.

"Es una lamentable noticia para Cali que el Gobierno nacional y los operadores no se haya puesto de acuerdo para renovar los contratos, o el futuro de Emsirva. Esto pudo manejarse de manera más ordenada pues se ha venido haciendo renovación cada seis mese", explicó el mandatario caleño.

Según el alcalde Eder, los operadores acordaron directamente con la Alcaldía de Cali mantener el servicio, y este estaría a cargo de EMCALI y la UAESP, por lo que en ningún momento se dejará de recolectar basuras y residuos de las calles.



"No nos estamos quedando quietos, tomamos varias medidas. Primero, creamos la Subdirección de Servicios Públicos en Emcali para poder atender el direccionamiento de la estrategia para el manejo de basuras en la ciudad. Segundo, ya entablamos conversación con los operadores y se comprometieron a mantener el servicio y renovar el 25% de su flota antes de finalizar febrero. Y tercero, logramos una cooperación monetaria de Suiza para entrenarnos en el tema de recolección de basuras 0", finalizó Eder.

