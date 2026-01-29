En vivo
Se salvan servicios de aseo y recolección de basuras en Cali

Se salvan servicios de aseo y recolección de basuras en Cali

Pese a que el Gobierno nacional y los operadores privados no renovaron contratos, acordaron con la Alcaldía de Cali mantener el servicio.

