Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Basuras en la Plaza de la Mariposa preocupa a Galán: anuncia que tomará duras medidas

Basuras en la Plaza de la Mariposa preocupa a Galán: anuncia que tomará duras medidas

San Victorino, como es habitual, se convierte en uno de los puntos más visitados, pero ahora es protagonista por el aumento de residuos.

Qué dijo Galán sobre la crisis de basuras en Bogotá: "No es un escenario de apocalipsis"
El alcalde Carlos Fernando Galán anunció un cambio completo en la UAESP.
Foto: @delmarpizarro - Alcaldía de Bogotá
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 8 de dic, 2025

