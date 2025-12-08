Basuras en la Plaza de la Mariposa preocupa a Galán: anuncia que tomará duras medidas

En temporada navideña, el centro de Bogotá vuelve a estar en la mirada de todos por ser uno de los principales lugares donde los ciudadanos compran ropa, regalos y demás artículos de diciembre. San Victorino, como es habitual, se convierte en uno de los puntos más visitados, pero este año hay un detalle que preocupa al Distrito: las basuras en la Plaza de la Mariposa.

En los últimos días se ha evidenciado un incremento de residuos que reaparecen minutos después de que los equipos de aseo terminan su labor. En redes circuló un video que muestra la acumulación de desechos, situación que generó indignación entre quienes recorren el centro en esta época. Ante la preocupación, el alcalde Carlos Fernando Galán explicó lo que está ocurriendo en este punto crítico.

Galán señaló que en diciembre la producción de basuras aumenta de manera drástica. “Pasamos de 30 a 45 toneladas diarias”, afirmó, y explicó que este crecimiento del 50% exige reforzar la operación. Por ello, en la plaza funcionan tres ciclos de recolección al día, además de los llamados “caza regueros”, encargados de llegar a las zonas donde los camiones no pueden detenerse debido a la multitud.



Basuras en San Victorino: cámaras registran acumulación

En un video compartido por el Distrito se observa cómo, desde las 5:15 de la mañana, el punto empieza a llenarse nuevamente de residuos. Según el alcalde, muchos de estos son arrojados en horas de la madrugada, fuera de los horarios autorizados. Las cámaras también registran comportamientos reiterados: ciudadanos que dejan bolsas en sitios prohibidos, comerciantes que sacan desechos desde sus locales y personas que depositan basura varias veces en pocos minutos sin usar los puntos establecidos.

A pesar de los refuerzos, la presencia de residuos es constante. Por ello, el alcalde insiste en que el problema también tiene que ver con el uso indebido del espacio público. “No solo se trata de garantizar que pasen los camiones, también debemos sancionar a quienes botan la basura de manera indebida”, advirtió.



Varios tuiteros postearon imágenes de la Plaza de la Mariposa con basura. Más allá de algunos trinos que recibimos con insultos, quiero contarles lo que pasa en esa plaza y qué estamos haciendo.



Ese punto en particular, lo atendemos 3 veces al día recogiendo, 3 veces al día… pic.twitter.com/eEAGVIz3RX — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) December 8, 2025

Sanciones por botar basura en Bogotá: medidas de la Alcaldía

Las autoridades recordaron que en esta zona ya operan tres franjas de recolección: de 6:00 a 8:00 a. m., de 6:00 a 8:00 p. m. y de 2:00 a 4:00 a. m. Aun así, las malas prácticas continúan afectando el sector. Un caso similar ocurrió en Suba, donde un punto volvió a llenarse de escombros apenas una hora después de haber sido limpiado.

La UAESP reiteró que mantener la ciudad en buen estado es una tarea compartida. En ese sentido, la administración avanza en un plan de choque que incluye más rutas para recoger residuos voluminosos, fortalecimiento de Ecopuntos, multas que pueden llegar a $1,5 millones e inversiones por $8.900 millones para intervenir las zonas más críticas.