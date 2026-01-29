En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Roy Barreras se reunirá hoy con el senador republicano Bernie Moreno en Washington

Roy Barreras se reunirá hoy con el senador republicano Bernie Moreno en Washington

Uno de los puntos de mayor análisis en torno a este acercamiento es la relación tirante que ha existido entre el gobierno de Colombia y el senador Moreno.

Publicidad

Publicidad

Publicidad