Roy Barreras se reunirá hoy con el senador republicano Bernie Moreno en Washington

El precandidato presidencial Roy Barreras se encuentra en la capital de los Estados Unidos para sostener un encuentro clave con el influyente senador republicano Bernie Moreno, así llo conoció Blu Radio. Esta reunión se produce en un momento de especial relevancia para la política exterior colombiana, ocurriendo apenas unos días antes de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a Washington, programada para el próximo martes.

Detalles logísticos y cambio de sede del encuentro

La agenda de Barreras en Washington ha sufrido ajustes de último momento en cuanto a su logística. Inicialmente, se tenía previsto que el diálogo entre el político colombiano y el senador Moreno se llevara a cabo a principios de esta semana en un reconocido restaurante. No obstante, la cita fue trasladada a la oficina privada del senador Moreno.

Se estima que el encuentro inicie alrededor del mediodía, una vez que el senador republicano finalice sus compromisos previos, entre los que destaca una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado, prevista para media mañana.



El trasfondo político y la sombra de Gustavo Petro

Uno de los puntos de mayor análisis en torno a este acercamiento es la relación tirante que ha existido entre el gobierno de Colombia y el senador Moreno.

Diversas fuentes señalan que Moreno es considerado un némesis y principal rival político del presidente Petro, quien lo ha criticado e insultado públicamente en repetidas ocasiones. Incluso, se recordó que el mandatario volvió a arremeter contra los hermanos Moreno durante un extenso discurso de cuatro horas en el hospital San Juan de Dios.



Dada esta animadversión, analistas sugieren que Barreras, quien aspira a ser el sucesor político de Petro, difícilmente asistiría a este encuentro sin el visto bueno o la autorización previa de su jefe político. Aunque se cree que el presidente está enterado de la reunión, fuentes cercanas indican que el objetivo de Barreras no sería entregar un mensaje oficial de la Casa de Nariño, sino más bien explorar temas de interés mutuo y discutir el panorama del proceso electoral en Colombia.



Temas clave en la agenda binacional

A pesar de las tensiones previas, la reunión busca ser un espacio para "echar carreta" y dialogar sobre la relación bilateral entre ambos países. Se espera que durante la charla se aborden aspectos relacionados con la visita del presidente Petro el martes siguiente, sirviendo posiblemente como un preámbulo para suavizar las tensiones o entender las posturas de la bancada republicana frente al gobierno actual.