Gobierno limita la importación de drones y endurece controles por riesgos de seguridad

El Gobierno Nacional puso en marcha nuevas restricciones para la importación de drones y sus componentes en Colombia, con el objetivo de reducir su uso por parte de estructuras criminales y evitar que estos dispositivos sean empleados en acciones contra la población civil y la Fuerza Pública. Las medidas ya están vigentes y establecen controles más estrictos sobre la entrada de estos sistemas al país.

Drones en Colombia AFP / suministradas

De acuerdo con la nueva regulación, los drones, repuestos y partes solo podrán ingresar por los puertos habilitados de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena y por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Además, quedó prohibida la importación mediante tráfico postal y envíos urgentes, una modalidad que venía siendo utilizada para el ingreso de estos equipos sin mayores filtros técnicos y de seguridad.

La decisión fue adoptada tras un análisis conjunto entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Aeronáutica Civil y la Dian, que identificaron la necesidad de cerrar vacíos en los controles de entrada.



La resolución exige ahora declaración anticipada de importación para las partidas arancelarias correspondientes a aeronaves no tripuladas y sus componentes, lo que permite verificación previa y trazabilidad.

Las autoridades buscan, con estas medidas, reducir el margen de maniobra de redes criminales que han adaptado drones para vigilancia ilegal, transporte de elementos prohibidos y ataques, y asegurar que estos sistemas tecnológicos entren al país bajo supervisión y control reforzado. La estrategia forma parte de un paquete más amplio de acciones para frenar el uso ilícito de aeronaves no tripuladas.