Sinuano Noche, resultado del sábado 27 de junio de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor seguimiento en la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de apostadores esperan la publicación de los resultados oficiales para comprobar si acertaron el número ganador y conocer si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Resultado del Sinuano Noche hoy, sábado 27 de junio de 2026

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado este sábado 27 de junio de 2026, la combinación ganadora fue: 2869



Número ganador: 2869

Dos últimas cifras: 69

Tres últimas cifras: 869

La quinta: 0

Los participantes pueden consultar los resultados a través de los canales oficiales y los puntos de venta autorizados para verificar si su apuesta fue premiada.



La quinta balota sigue ganando protagonismo en el Sinuano Noche

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los jugadores es la quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal del sorteo.

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Esta modalidad, incorporada durante 2025, amplía las posibilidades de obtener premios al ofrecer nuevas combinaciones de juego. Gracias a ello, se ha convertido en una alternativa muy utilizada por quienes participan de forma habitual en el Sinuano Noche.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Chance Sinuano Noche realiza su sorteo todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

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Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida y del valor que deseen invertir.

Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Noche ofrece diferentes opciones para que cada participante juegue de acuerdo con su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado exactamente en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado exactamente en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial. Combinado de tres cifras

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes logran acertar solo la última cifra sorteada.

¿Cómo reclamar los premios del Chance Sinuano Noche?

El procedimiento para cobrar un premio depende del monto obtenido, aunque todos los ganadores deben cumplir con la documentación exigida por el operador.

Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica establecida por el operador.

Solo requieren la documentación básica establecida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos habituales, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Además de los documentos habituales, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT

Los ganadores deben presentar la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Con sorteos diarios, diversas modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Sinuano Noche continúa siendo una de las opciones de chance preferidas por miles de jugadores en Colombia.