Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 31 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de ganar si las cifras seleccionadas coinciden en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 31 de agosto de 2025

El sorteo del domingo, 31 de agosto, entregó los siguientes números: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Además, desde el 2025 los jugadores pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, que incrementa las oportunidades de obtener mayores ganancias al acertar simultáneamente con otras cifras.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días, y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p.m.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con diferentes premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se obtengan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar premios de Sinuano Día depende del valor ganado. Sin embargo, existen documentos básicos que siempre se deben presentar:

Documentos fundamentales:



Tiquete original, diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (basado en UVT):

