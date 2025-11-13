Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los chances más emblemáticos y queridos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores en la región, este sorteo nocturno es mucho más que una apuesta diaria: es una tradición que reúne a familias, vecinos y amigos alrededor de la emoción y la esperanza de acertar el número ganador.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 13 de noviembre de 2025

Durante la noche del jueves, 13 de noviembre de 2025, el sorteo del Sinuano Noche entregó el siguiente resultado oficial:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este resultado marcó la suerte de quienes siguieron en vivo la transmisión oficial, un momento que ya forma parte de la rutina nocturna en miles de hogares del Caribe.



Tradición y accesibilidad: las claves del éxito

Uno de los aspectos que mantiene vigente al Sinuano Noche es la facilidad de participación. Con apuestas desde $500 hasta $25.000, el juego se adapta a diferentes presupuestos y perfiles de apostadores.

En 2025, el sorteo sumó una novedad importante: la quinta balota, una modalidad que amplió las oportunidades de ganar y aumentó la emoción durante cada transmisión. Este ajuste reforzó la conexión con el público habitual, demostrando que el Sinuano Noche combina tradición e innovación de manera efectiva.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de sus canales oficiales. Este horario fijo permite a los apostadores seguir el sorteo en tiempo real, con total confianza en la transparencia del proceso.

La presentación clara de los números y el rigor del procedimiento han consolidado la credibilidad del sorteo, convirtiéndolo en una cita nocturna imperdible para muchos jugadores.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece diversas opciones para quienes buscan diferentes formas de participar y ganar:



Cuatro cifras directo (superpleno) : acierto exacto del número completo.

: acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

: coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinad o: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

o: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al tipo de apuesta y al valor jugado, lo que permite estrategias flexibles según la preferencia de cada apostador.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio es sencillo y seguro, siempre que se presenten los documentos requeridos:



Documentos básicos

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Documentos adicionales según el monto del premio (expresado en UVT)

Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Estas medidas garantizan seguridad, transparencia y confianza en el proceso, reafirmando al Sinuano Noche como uno de los juegos de azar más respetados del país.