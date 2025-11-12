Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 12 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los chances más emblemáticos y queridos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, este sorteo nocturno representa más que una apuesta: es una costumbre diaria que reúne a familias, vecinos y amigos en torno a la emoción y la esperanza de ganar.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 12 de noviembre de 2025

Durante la noche del miércoles, 12 de noviembre de 2025, el sorteo del Sinuano Noche entregó el siguiente resultado:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este número definió la suerte de los apostadores que siguieron en vivo la transmisión oficial, un momento ya tradicional en los hogares del Caribe.



Tradición y accesibilidad: claves del éxito del Sinuano Noche

Uno de los principales atractivos del Sinuano Noche es su facilidad de participación, con apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas de diferentes presupuestos se sumen al juego.

En 2025, el sorteo incorporó una novedad importante: la quinta balota, una modalidad que amplió las posibilidades de ganar y elevó la emoción durante la transmisión. Este ajuste fortaleció la conexión con el público habitual, demostrando que el Sinuano Noche combina tradición e innovación en cada edición.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por sus canales oficiales. Este horario fijo permite a los jugadores seguir los resultados en tiempo real, con total confianza en la transparencia y rigor del proceso.

Durante la emisión, los números se presentan con claridad, reforzando la credibilidad que este chance ha ganado a lo largo de los años. Para muchos, se ha convertido en una cita nocturna infaltable.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece diversas formas de jugar y ganar, adaptándose a distintos estilos de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combina do: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

do: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: a cierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

cierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): a cierto de las dos últimas cifras.

cierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al valor jugado y al tipo de apuesta, lo que permite crear estrategias personalizadas según la preferencia de cada jugador.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio es rápido y seguro, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el monto del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Estas medidas garantizan un proceso transparente y confiable para todos los ganadores, fortaleciendo la reputación del Sinuano Noche como uno de los juegos de azar más serios y respetados del país.