Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 11 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los chances más representativos y queridos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores en la región, este sorteo nocturno es mucho más que una apuesta: es una tradición diaria que reúne a familias, vecinos y amigos alrededor de la expectativa y la esperanza.

Resultado del Sinuano Noche – 11 de noviembre de 2025

Durante la noche del martes, 11 de noviembre de 2025, el sorteo del Sinuano Noche dejó el siguiente resultado oficial:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este número marcó la suerte de quienes siguieron en vivo la transmisión oficial del sorteo.



Un juego tradicional, accesible y en constante renovación

Uno de los elementos que mantiene al Sinuano Noche entre los favoritos del Caribe es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas de distintos presupuestos participen sin dificultad.

En 2025, el sorteo incorporó una novedad clave: la quinta balota, una modalidad adicional que amplió las posibilidades de ganar y aumentó el suspenso durante la transmisión. Este cambio fortaleció la conexión con los jugadores habituales y refrescó la dinámica del juego.

Gracias a esta combinación de tradición e innovación, el Sinuano Noche se mantiene como una alternativa confiable, entretenida y transparente dentro de los juegos de chance en Colombia.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de sus canales oficiales. Este horario fijo permite que los jugadores sigan los resultados en tiempo real, con la seguridad de que cada sorteo se desarrolla bajo estrictos estándares de transparencia.



Durante la emisión, los números se presentan con claridad y rigor, reforzando la credibilidad que este chance ha construido con el paso de los años. Para muchos hogares, ya es una cita nocturna infaltable.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo se adapta a diferentes estilos de juego, ofreciendo varias modalidades que permiten elegir combinaciones y niveles de premio:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo crear estrategias personalizadas.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de cobro es sencillo, pero requiere cumplir con los requisitos establecidos para garantizar la seguridad del ganador. Para reclamar un premio, se debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, pueden exigirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Estas medidas garantizan un proceso transparente y seguro para todos los ganadores del Sinuano Noche.

