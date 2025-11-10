Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los chances más queridos y representativos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, este sorteo nocturno no solo es una apuesta, sino un momento de tradición, reunión familiar y esperanza que forma parte del día a día en la región.

Resultado del Sinuano Noche – 10 de noviembre de 2025

En el sorteo del lunes, 10 de noviembre de 2025, el Sinuano Noche entregó el siguiente resultado oficial:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este número definió la suerte de los jugadores que siguieron en vivo la transmisión nocturna.



Un juego tradicional, accesible y renovado

Uno de los factores que mantiene al Sinuano Noche entre los favoritos es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas de todos los presupuestos participen sin dificultad.

En 2025, el sorteo incorporó una novedad importante: la quinta balota, una modalidad adicional que amplió las oportunidades de ganar y añadió un toque extra de suspenso. Este cambio revitalizó la dinámica del juego y fortaleció su relación con los apostadores habituales.

Gracias a la mezcla entre tradición e innovación, el Sinuano Noche sigue posicionándose como una opción confiable, entretenida y transparente dentro de los juegos de chance en Colombia.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de sus canales oficiales. Este horario fijo permite a los jugadores seguir los resultados en tiempo real, con la confianza de que cada sorteo se desarrolla bajo estrictos estándares de transparencia.



Durante la emisión, los números ganadores se presentan con claridad y rigor, reforzando la credibilidad que el sorteo ha construido a lo largo de los años. Para muchos, se ha convertido en una cita imperdible dentro de la rutina nocturna.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece diversas formas de participar, adaptándose a los gustos y estrategias de cada jugador. Estas modalidades permiten elegir entre diferentes combinaciones y niveles de premio:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado : acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada opción ofrece premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo a los jugadores armar su propia estrategia de participación.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de cobro es sencillo, pero debe realizarse cumpliendo los requisitos establecidos para garantizar la seguridad del ganador. Para reclamar un premio, es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor obtenido, expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con estas medidas, el proceso de cobro garantiza transparencia y seguridad para todos los ganadores.