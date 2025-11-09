Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 9 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más representativos y queridos del Caribe colombiano. Para miles de personas en la región, este juego va mucho más allá de una simple apuesta: es un momento de unión familiar, ilusión y costumbre.

Resultado del Sinuano Noche – 9 de noviembre de 2025

En el sorteo del domingo 9 de noviembre de 2025, el Sinuano Noche entregó el siguiente resultado oficial: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional y accesible

Uno de los principales atractivos del Sinuano Noche es su accesibilidad, una característica que lo ha convertido en un sorteo verdaderamente popular. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que jugadores de todos los presupuestos participen fácilmente y disfruten de la emoción del azar.

En 2025, el sorteo dio un paso innovador al incorporar la quinta balota, una modalidad que amplió las posibilidades de ganar y añadió un elemento extra de suspenso. Esta novedad ha revitalizado la dinámica del juego, manteniendo a los apostadores atentos hasta el último instante de la transmisión.



Gracias a esta combinación de tradición e innovación, el Sinuano Noche continúa consolidándose como una de las opciones preferidas para los amantes del chance, ofreciendo una experiencia segura, divertida y transparente.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de sus canales oficiales. Este horario fijo permite a los apostadores seguir los resultados en tiempo real, con la confianza de que cada sorteo se realiza bajo los más altos estándares de transparencia.

Durante la emisión, los números ganadores se anuncian con total claridad, manteniendo la credibilidad y el compromiso que la empresa ha construido con su público a lo largo de los años. La constancia de sus transmisiones ha hecho del Sinuano Noche una cita imperdible para quienes disfrutan de la emoción nocturna del chance.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece diversas modalidades de participación, adaptadas a los distintos gustos, estrategias y presupuestos de los jugadores. Cada opción brinda una forma diferente de acertar y ganar, lo que hace del sorteo una experiencia flexible y dinámica.

Las modalidades disponibles son:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad cuenta con premios proporcionales al tipo de jugada y al valor apostado, ofreciendo flexibilidad a los participantes para diseñar su propia estrategia de juego.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Reclamar un premio del Sinuano Noche es un proceso sencillo, pero debe realizarse cumpliendo los requisitos establecidos para garantizar la seguridad y legalidad del cobro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT (Unidades de Valor Tributario), pueden solicitarse documentos adicionales:

