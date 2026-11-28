El Sinuano Noche continúa figurando entre los juegos de azar más populares de la Costa Caribe. Cada jornada, los participantes esperan conocer el resultado oficial para verificar si acertaron alguna de las combinaciones y obtuvieron un premio.

Número ganador del Sinuano Noche hoy, sábado 28 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo del Sinuano Noche de este sábado 28 de noviembre de 2026 es el en minutos.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta balota:

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¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días y sus resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m., horario en el que los participantes pueden consultar las cifras sorteadas.

Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del monto que cada jugador decida apostar.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece varias modalidades que se diferencian por la cantidad de cifras que se deben acertar y el orden en el que deben coincidir con el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras del resultado en el mismo orden.

requiere acertar las tres últimas cifras del resultado en el mismo orden. Combinado de tres cifras: premia la coincidencia de las tres últimas cifras, aunque estén en una posición diferente.

premia la coincidencia de las tres últimas cifras, aunque estén en una posición diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar únicamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

Para reclamar un premio del Sinuano Noche, los ganadores deben presentar los documentos exigidos por el operador y cumplir con los requisitos establecidos según el monto obtenido.



Documentos obligatorios

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Tiquete original diligenciado y sin tachaduras o enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT: requieren únicamente la documentación básica solicitada por el operador.

requieren únicamente la documentación básica solicitada por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos habituales, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos habituales, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, con una expedición máxima de 30 días.



Los sorteos diarios, las diferentes modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota mantienen al Sinuano Noche entre los juegos de chance más consultados por los participantes en Colombia.