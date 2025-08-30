Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 30 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y atractivos en la Costa Caribe colombiana, especialmente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de ganar si las cifras elegidas coinciden en estricto orden con el número oficial del sorteo.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 30 de agosto de 2025

El sorteo del sábado, 30 de agosto, entregó los siguientes números: (en minutos).



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota

Además, desde el año 2025 los jugadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o número adicional, una opción que incrementa las oportunidades de obtener mayores premios al acertar simultáneamente con otras cifras.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días, y los resultados pueden consultarse después de las 10:30 p.m..



Cómo se juega el chance

El Sinuano Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que estas coincidan. Estas son las principales opciones:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

Reclamar un premio de Sinuano Noche requiere cumplir con ciertos requisitos, los cuales dependen del valor obtenido. Sin embargo, existen documentos básicos que siempre deben presentarse:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original del sorteo, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (basado en UVT):

