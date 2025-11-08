Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche continúa siendo uno de los sorteos más representativos y queridos del Caribe colombiano. Para miles de personas en la región, este chance es más que una simple apuesta: es un momento de unión familiar, ilusión y costumbre. Cada noche, hogares enteros se reúnen frente al televisor o a las plataformas digitales para seguir el resultado del sorteo, manteniendo ese espíritu alegre y comunitario que caracteriza a la Costa Caribe.

Resultado del Sinuano Noche – 8 de noviembre de 2025

En el sorteo del sábado 8 de noviembre de 2025, el Sinuano Noche entregó el siguiente resultado oficial: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional y accesible

Uno de los mayores atractivos del Sinuano Noche es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que jugadores de distintos presupuestos participen con facilidad. Esta característica lo convierte en un sorteo verdaderamente popular, abierto a todos.

Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y añadió un componente adicional de emoción. Esta nueva dinámica ha revitalizado el sorteo, manteniendo expectantes a los apostadores hasta el último instante de la transmisión.

Gracias a estas mejoras, el Sinuano Noche continúa fortaleciéndose como una de las opciones preferidas para quienes disfrutan del azar responsable y buscan una experiencia divertida y confiable.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de sus canales oficiales. Esta programación estable permite a los jugadores seguir los resultados en tiempo real, sin intermediarios y con la garantía de una difusión transparente.



Cada noche, durante la transmisión, los números ganadores se anuncian con total claridad, manteniendo la confianza de un público que valora la seriedad y la continuidad del sorteo.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece diversas modalidades de participación, diseñadas para adaptarse a los gustos y estrategias de cada jugador. Estas opciones permiten apostar por diferentes combinaciones y aumentar las oportunidades de premio:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad tiene un valor de premio diferente, lo que brinda flexibilidad a los jugadores para elegir su mejor estrategia según el monto de la apuesta o el tipo de juego que prefieran.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Los ganadores del Sinuano Noche deben acercarse a un punto de venta autorizado para reclamar su premio, presentando los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

De acuerdo con el valor del premio expresado en UVT (Unidades de Valor Tributario), pueden requerirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria reciente (no mayor a 30 días).

Este proceso garantiza que los premios se entreguen de manera segura, transparente y bajo el cumplimiento de las normas legales vigentes.