Sinuano Noche, resultados del último sorteo hoy lunes 23 de febrero de 2026

El resultado del chance Sinuano Noche continúa posicionándose entre los más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo forma parte de la rutina diaria de miles de jugadores que cada noche revisan el número ganador con la esperanza de acertar y llevarse un premio.
En el sorteo realizado el lunes 23 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: 5057 - 5.
Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.
El Sinuano Noche se juega todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.
Este horario fijo permite a los apostadores planificar sus jugadas con anticipación y saber exactamente cuándo deben comprobar si su número fue favorecido.
Uno de los grandes atractivos del chance Sinuano Noche es la variedad de modalidades disponibles, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores.
Las principales modalidades son:
Gracias a esta estructura, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y presupuesto, manteniendo una mecánica sencilla y clara.
El Sinuano Noche en línea está disponible únicamente a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia. Apostar en operadores oficiales garantiza respaldo legal y seguridad en cada transacción.
El proceso para jugar de manera virtual incluye:
Esta alternativa evita desplazamientos a puntos físicos y permite consultar los resultados en tiempo real.
El cobro de premios depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.
Cumplir con estos requisitos agiliza el proceso y evita inconvenientes al momento de reclamar el premio.
A continuación, los resultados más recientes del sorteo:
El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe, gracias a su frecuencia diaria, su mecánica sencilla y la ilusión permanente de miles de jugadores que cada noche esperan que la suerte esté de su lado.