Sinuano Noche, resultados del último sorteo hoy lunes 23 de febrero de 2026

El resultado del chance Sinuano Noche continúa posicionándose entre los más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo forma parte de la rutina diaria de miles de jugadores que cada noche revisan el número ganador con la esperanza de acertar y llevarse un premio.



Resultado oficial Sinuano Noche – 23 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el lunes 23 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: 5057 - 5.



Número ganador: 5057.

Dos últimas cifras: 57.

Tres últimas cifras: 057.

La quinta: 5.

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.

Este horario fijo permite a los apostadores planificar sus jugadas con anticipación y saber exactamente cuándo deben comprobar si su número fue favorecido.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los grandes atractivos del chance Sinuano Noche es la variedad de modalidades disponibles, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores.

Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: a certar las cuatro cifras en cualquier orden.

certar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar la posición.

acertar las tres últimas cifras sin importar la posición. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a esta estructura, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y presupuesto, manteniendo una mecánica sencilla y clara.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

El Sinuano Noche en línea está disponible únicamente a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia. Apostar en operadores oficiales garantiza respaldo legal y seguridad en cada transacción.



El proceso para jugar de manera virtual incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario, requisito obligatorio según la normativa colombiana. Recargar saldo mediante métodos habilitados como PSE, transferencias bancarias o billeteras digitales. Seleccionar el sorteo Sinuano Noche, elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada y conservar el comprobante digital.

Esta alternativa evita desplazamientos a puntos físicos y permite consultar los resultados en tiempo real.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El cobro de premios depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.



Documentos requeridos

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto (UVT)

Menores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

solo se exigen los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: s e debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

e debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Iguales o superiores a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días.

Cumplir con estos requisitos agiliza el proceso y evita inconvenientes al momento de reclamar el premio.



Últimos resultados del Sinuano Noche

A continuación, los resultados más recientes del sorteo:



22 de febrero de 2026: 8463 - 9

8463 - 9 21 de febrero de 2026: 1829 - 5

1829 - 5 20 de febrero de 2026: 5778 - 4

5778 - 4 19 de febrero de 2026: 2190 - 7

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe, gracias a su frecuencia diaria, su mecánica sencilla y la ilusión permanente de miles de jugadores que cada noche esperan que la suerte esté de su lado.