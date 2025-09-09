Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy martes 9 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia.

Su éxito radica en una fórmula única que combina la emoción de un número de cuatro cifras con la fuerza de los signos zodiacales, lo que lo convierte en un referente para miles de apostadores en todo el país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 9 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Participar en este chance es sencillo y entretenido. El jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar un mismo número con los 12 signos a la vez. Definir la apuesta, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se adapta a todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Horario del sorteo

El sorteo se transmite en vivo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., garantizando transparencia y emoción en cada jornada.



¿Dónde se puede jugar?

El Super Astro Sol está disponible en puntos de venta físicos en todo el país, lo que facilita la participación de jugadores en cualquier ciudad o municipio de Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar los siguientes documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el monto obtenido, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Super Astro Sol sigue cautivando a miles de colombianos al ofrecer una experiencia distinta, donde el azar de las cifras se mezcla con la influencia de los signos zodiacales, brindando más emoción y mayores oportunidades de ganar cada tarde.