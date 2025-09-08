Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy lunes 8 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos en Colombia, pues combina la emoción de un número de cuatro cifras con la fuerza de los signos zodiacales.

Esta fórmula única lo ha convertido en un referente para miles de apostadores en todo el país. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 8 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Participar es sencillo y entretenido. Cada jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Aumentar sus posibilidades con la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar un mismo número con cada signo zodiacal. Definir la apuesta, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol está diseñado para todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Horario del sorteo

El sorteo se transmite en vivo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., garantizando transparencia y emoción en cada jornada.



¿Dónde se puede jugar?

Este chance está disponible en puntos de venta físicos en todo el territorio nacional, lo que facilita la participación desde cualquier ciudad o municipio.



¿Cómo reclamar un premio?

Para cobrar un premio del Super Astro Sol, siempre se deben presentar los documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), se aplican requisitos adicionales:

