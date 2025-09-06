Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a una característica única: combina un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con un signo zodiacal. Esta fórmula lo ha convertido en el favorito de miles de jugadores en todo el país.

Los jugadores pueden participar con apuestas desde $500 hasta $10.000, y para ganar es indispensable que el número escogido coincida en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 6 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Participar es muy sencillo. Cada jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras. Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Ampliar las probabilidades con la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar un mismo número con cada uno de los signos zodiacales. Definir sus apuestas, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se adapta a distintos presupuestos, con montos accesibles:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos

¿A qué hora se juega el Super Astro Sol?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m. en transmisión en vivo, lo que garantiza transparencia y emoción en cada jornada.



¿Dónde se puede jugar?

El Super Astro Sol está disponible en puntos de venta físicos a nivel nacional, lo que facilita la participación desde cualquier ciudad o municipio del país.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero en todos los casos se deben presentar estos documentos básicos:



Tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el monto obtenido (medido en UVT), aplican requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta). Mayores a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria reciente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Super Astro Sol sigue creciendo en popularidad por su originalidad y atractivos premios, ofreciendo a los jugadores la emoción de apostar no solo a un número, sino también a su signo zodiacal.