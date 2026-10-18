“La crisis fiscal es espantosa”: congresista plantea reducir gasto público en Colombia

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, se refirió a la crisis fiscal de Colombia, el crecimiento de la deuda pública y las alternativas que podría considerar el Gobierno para mejorar las finanzas del Estado. Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, el congresista señaló que el país enfrenta un panorama complejo y defendió la reducción del gasto público como una de las medidas para aliviar la presión sobre el presupuesto nacional.

“La crisis fiscal es espantosa”, afirmó Pérez al referirse a un déficit fiscal que, según sus declaraciones, se aproxima al 9 % del producto interno bruto (PIB), equivalente a unos 190 billones de pesos. También advirtió sobre el nivel de endeudamiento público, que situó entre el 67 % y el 68 % del PIB.

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Reforma tributaria: ¿subir o reducir impuestos?

Frente a la posibilidad de una nueva reforma tributaria, el congresista sostuvo que esta no necesariamente tendría que traducirse en mayores impuestos. Según explicó, reducir las tarifas podría incentivar el cumplimiento tributario y mejorar el recaudo.

“Es que también hay reformas tributarias para rebajar impuestos”, manifestó, al mencionar la curva de Laffer como argumento para considerar alternativas distintas al aumento de las cargas impositivas.



Como ejemplo, citó el impuesto al patrimonio, cuyo recaudo, aseguró, pasó de 2,5 billones de pesos a un billón. A su juicio, las tarifas elevadas pueden incentivar la salida de patrimonios del país.

Reducción del gasto público y deuda externa

Pérez también se refirió a un proyecto de rescate económico que, según indicó, contempla reducir el gasto público en 45 billones de pesos. En su opinión, el ajuste debe acompañarse de una administración eficiente de los recursos y una adecuada focalización de los subsidios.

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Sobre la deuda, explicó que Colombia podría buscar condiciones de financiación más favorables con el Fondo Monetario Internacional, con el propósito de reducir los intereses que paga el Estado.

El congresista afirmó que los intereses de la deuda representan cerca de 100 billones de pesos anuales, mientras las amortizaciones ascienden a 55 billones.

Dinero Colombia. Foto: Magnific.

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Evasión fiscal y recaudo tributario

Finalmente, Pérez señaló que existen oportunidades para mejorar el recaudo sin recurrir necesariamente a nuevos impuestos. Mencionó el impuesto sobre la renta, las rentas de capital y el combate contra la evasión y la elusión fiscal.

Según sus estimaciones, la evasión en Colombia se ubica entre 100 y 150 billones de pesos. “El tema no es poner más impuestos, sino que paguen los que tienen que pagarlos”, resumió el entrevistador, una idea que recoge el debate sobre cómo fortalecer las finanzas públicas sin aumentar indiscriminadamente la carga tributaria.

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