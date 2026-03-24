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Blu Radio  / Economía  / Lanzan tarjeta de crédito dedicada a abuelos y pensionados: así funciona

Lanzan tarjeta de crédito dedicada a abuelos y pensionados: así funciona

Nueva tarjeta de crédito en Colombia busca incluir a adultos mayores sin historial financiero, facilitando acceso con modelo basado en comportamiento.

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