Lanzan tarjeta de crédito dedicada a abuelos y pensionados: así funciona

En Colombia, acceder a créditos resulta ser uno de los retos más complejos para millones de personas, especialmente para adultos mayores, quienes en muchas ocasiones quedan por fuera del sistema financiero tradicional. Ante esto, nuevas alternativas abren las puertas a este grupo de personas que buscan obtener un crédito.

Según cifras mencionadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cerca de la mitad de los adultos del país no cuenta con acceso a productos financieros de manera formal, lo que deja ver una brecha que impacta directamente la calidad de vida y oportunidades de millones de personas.

Frente a este panorama, iniciativas privadas están apostando por modelos distintos que buscan evaluar el comportamiento financiero real de los usuarios, más allá de los requisitos tradicionales.



Tarjeta de crédito dedicada a abuelos y pensionados: así funcionará

Resulta que la empresa PayJoy dio a conocer que saldrá al mercado una tarjeta de crédito respaldada por MasterCard, la cual busca darle una apertura importante al sistema financiero formal.

“En Colombia existe una brecha clara entre la capacidad de pago de las personas y su acceso al crédito formal”, afirmó Alfonso Arango, Country Manager de la compañía, quien además explicó que este tipo de productos buscan cerrar esa distancia con nuevas metodologías.



Si bien no es un producto exclusivo para adultos de la tercera edad, la tarjeta sin duda sería una mejor salida para este segmento, que usualmente enfrenta dificultades para obtener créditos.

A partir del 13 de diciembre, si el total de dinero movilizado en todas las cuentas es inferior a 16,4 millones de pesos, todas las cuentas serán exentas del 4x1000, Foto: Pexels

Abuelos: cómo pueden acceder a la tarjeta de crédito en Colombia

El modelo se basa en un principio diferente a lo que solicita la banca tradicional y es que, en lugar de exigir historial crediticio previo, este se construye a partir del comportamiento que tiene el usuario.

Publicidad

Es decir, las personas pueden demostrar su capacidad de pago por medio del cumplimiento de cuotas en la financiación, por ejemplo, de su celular.

“Con esta tarjeta damos un paso adicional para que más personas puedan integrarse al sistema financiero de manera responsable y progresiva”, añadió Arango sobre el alcance del producto.

Entre los puntos clave del funcionamiento están:



Acceso progresivo al crédito según comportamiento de pago

Integración al sistema financiero formal

Posibilidad de obtener la tarjeta tras financiar un celular

Disponibilidad para nuevos usuarios desde el inicio del financiamiento

Cupos ajustados al perfil del cliente

Esta es la clave para usar la tarjeta de crédito

En este caso no es solo acceder al crédito, sino que uno de los pilares de esta iniciativa es la educación financiera. La compañía también busca que los usuarios entiendan cómo manejar una tarjeta, planificar pagos y evitar el sobreendeudamiento.

Publicidad

“Para muchas personas esta es su primera tarjeta, por eso el acompañamiento es clave. No se trata solo de otorgar un cupo, sino de enseñar su uso responsable”, señaló el directivo. Por lo tanto, con más de tres millones de créditos entregados, ahora se busca sumar 60.000 nuevos usuarios.

