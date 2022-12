Listo el decreto para imponer arancel de 40% a textiles que ingresen al país

Luego de que la Corte Constitucional tumbara los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo en el cual se establecía un impuesto ad valorem de 37,9% a los textiles de 20 dólares o menos por kilo y de 10% más tres dólares a aquellos con precio superior a los 20 dólares.

En ese momento, la Corte argumentó que la decisión de imponer aranceles a las confecciones no es potestad del Congreso sino del Ejecutivo, p or lo que suspendió la medida que se aplicó por casi 3 meses .

Ahora, el Ministerio de Industria y Comercio publicó el borrador de decreto en el que fija estos aranceles, sin embargo, con cambios sustanciales frente a lo que había aprobado el Congreso en el Plan de Desarrollo.

En la nueva norma, el Gobierno impone un arancel de 40% ad valorem para los textiles de menos de 10 dólares por kilo y otro arancel de 15% ad valorem más un dólar estadounidense para los textiles con precio superior a los 10 dólares por kilo.

Dice además el artículo 4 del nuevo decreto que entrará en vigencia transcurridos cinco (5) días comunes contados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial y regirá hasta el 31 de diciembre de 2022.

La controversia

Desde el mismo Centro Democrático ya le llueven críticas al borrador de decreto, por supuesto, también desde sectores de oposición. Lo que dicen los congresistas es que al reducir el tope del precio (Antes aplicaba el impuesto más elevado para textiles de 20 dólares por kilo y ahora para los de 10) se le está haciendo conejo a lo que pedían el gremio de los textiles nacionales.

“Por encima de 10 dólares está la gran mayoría de prendas así que el arancel del 40 quedó para prácticamente nada”, dice el parlamentario Cristian Garcés.

Al respecto, Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara de Confecciones, señaló en Mañanas BLU que estos aranceles no atacan el foco del problema y lamentó que no se privilegie la mano de obra nacional.

"Nosotros no compartimos el argumento de Fenalco (…) Se tiene que privilegiar la mano de obra en Colombia y no en países con los cuales el país no tiene acuerdos comerciales”, dijo.

“La industria nacional tendría una afectación porque lo que proponíamos, que es en lo que Colombia es fuerte, son tejidos”, precisó.

La Cámara Colombiana de Confecciones publicó un duro pronunciamiento de 6 puntos en el que dice que Ivan Duque le da prioridad a la mano de obra asiática sobre la colombiana:

1. Desde la Cámara Colombiana de la Confección y Afines –CCCyA- manifestamos nuestro total y profundo rechazo al borrador de decreto arancelario publicado hoy por el Gobierno Nacional. No es coherente ni consistente con las promesas de campaña hechas por el Presidente Duque, gobierno que se hizo elegir ofreciendo proteger la industria nacional de las confecciones mediante la aplicación de los máximos aranceles permitidos por la OMC, y que hoy le está dando la espalda a miles de operarias y a todo el sector.

2. El país debe concientizarse que, al importar confecciones con origen en países asiáticos, lo único que está haciendo es perder la oportunidad de emplear a nuestra propia gente en Colombia, garantizando de hecho que esa misma mano de obra se emplee fuera del país.

3. La propuesta expresada en el borrador de decreto de arancel del Gobierno Nacional establecerá unos aranceles que privilegiarán la importación masiva de confecciones en detrimento de la mano de obra nacional.

4. Con esta medida, el Gobierno Nacional está desconociendo por completo el pronunciamiento del Congreso de la República -que es la máxima representación de la ciudadanía- con los Art. 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo.

5. Por todo lo anterior, el sector textil-confección no apoyará esta decisión del gobierno de Iván Duque. Exigimos que se cumpla lo prometido por el presidente en campaña, que además fue ratificado por la ciudadanía a través de sus representantes en el Congreso de la República.

6. Nos remitiremos a nuestros capítulos regionales y agremiados, con el fin de analizar las nuevas medidas a tomar, entre las que no descartamos unirnos a la movilización ciudadana.