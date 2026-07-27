"Lo que llevamos corrido de este año exportaciones a EEUU ya han bajado 11,2 %": Sistema Moda

Las exportaciones de productos de origen nacional hacia Estados Unidos, como fajas, vestidos de baño y ropa interior, entre otros, cayeron un 11,2 % en lo corrido de 2026, según reveló a Blu Radio Catalina Hernández, gerente de Sistema Moda de ProColombia, quien advirtió que el incremento de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump podría profundizar la afectación para el sector.

“[En] lo que llevamos corrido de este año, las exportaciones al mercado de Estados Unidos ya han bajado el 11,2 %, y eso que el año pasado teníamos, a principios de este año, una buena tasa de cambio en Colombia; digo buena en el sentido favorable para los exportadores”, aseguró Hernández.

Luego de que Estados Unidos confirmara el pasado 24 de julio el aumento de las tasas arancelarias del 10 % al 12,5 %, la gerente de Sistema Moda señaló que el nuevo escenario obliga a los empresarios a definir nuevos enfoques para mitigar el impacto de las recientes tarifas. Además, explicó que quienes exportan con marca propia tienen un mayor margen para absorber el impacto de los impuestos frente a las empresas que trabajan bajo el modelo de producción para terceros (sourcing), debido a los menores márgenes de ganancia que manejan.

ProColombia, a través de la estrategia Sistema Moda, busca acompañar a las empresas para que pasen de realizar exportaciones de menor volumen a convertirse en marcas con mayor posicionamiento internacional, especialmente en mercados como Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, Asia y Europa.



Hernández afirmó que, a pesar de que la industria ya exporta más de 900 millones de dólares, este valor ha estado estancado durante los últimos 10 años, e instó al nuevo Gobierno a apoyar a los empresarios para que crezcan de manera exponencial y puedan llegar a exportar más de 1.000 millones de dólares.

“El año pasado exportaron alrededor de 1.600 empresas del Sistema Moda. (…) De esas empresas, el valor de las exportaciones se mueve entre 900 y 1.000 millones [de dólares]. Hay veces más, hay veces menos”, indicó.

La gerente de Sistema Moda aseguró que uno de los principales retos para el próximo Gobierno será aumentar el valor de las exportaciones de las empresas que ya participan en mercados internacionales.

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“Del valor de las exportaciones que tiene hoy Colombia, (…) más de 700 empresas exportan entre 10.000 dólares y 100.000 dólares, que eso es un valor considerable, pero pues está todavía bajo en valores de exportaciones por empresa. Solamente 131 empresas exportan más de 1 millón de dólares”, expresó.

Asimismo, pidió que se mantengan reglas de juego estables para el comercio internacional y que se fortalezca el acceso al crédito y a fuentes de financiación para las empresas del sector, con el fin de impulsar su crecimiento y mejorar su presencia en mercados internacionales.