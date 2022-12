Los comportamientos que llevan a una persona a nunca ser millonaria

Según la publicación, en la que consultaron a varios expertos y millonarios, estas son algunas de las acciones que harán que una persona nunca sea millonaria.

Publicidad

1. Ser muy correcto y no arriesgar: a quienes no les gusta los cambios, a quienes no les gusta asumir nuevos retos y funciones tanto en la vida laboral como personal, puede que se les dificulte lograr ser adinerados.

2. No invertir en el mercado financiero: no todos se sienten capaces de hacerlo, por lo que su dinero no se reproduce tan fácil.

Publicidad

3. Si todos sus ahorros los tiene en CDT y cuentas de ahorros: sucede lo mismo con las inversiones en el mercado de valores, pues no le generan una rentabilidad importante.

Publicidad

4. Trabajar demasiado y no tener tiempo libre: algunos piensan que trabajar día y noche es la clave del éxito económico, pero las personas que ganan mucho dinero con frecuencia salen de la rutina y reservan en sus agendas tiempo para buscar nuevas oportunidades.

5. Odiar el trabajo: puede que no le gusten ciertas cosas de su trabajo pero si en realidad no es feliz en su trabajo, debería buscar nuevos caminos buscando la felicidad. Si es feliz en el trabajo, va a querer aprender e innovar más.

Publicidad

6. No tener sueños en la vida: los ricos sueñan mucho y tienen muchos objetivos en la vida.

Publicidad

7. Ser inmediatista y querer todo para ‘ya’: los millonarios tienen paciencia y pueden esperar el tiempo necesario para tomar decisiones o esperar rentabilidad.

8. Ahorrar en exceso: quienes tienen todo su capital ahorrado o prefieren no gastar dinero en un viaje de negocios, por ejemplo, pierden oportunidades en la vida y tiene dificultad entre invertir y gastar.

Publicidad

Uno de los especialistas citados en el artículo dice que esa personas que, por ejemplo, en un restaurante escogen la comida según el precio y no su gusto, difícilmente será rico.

Publicidad

9. Pensar solamente en el dinero: No siempre el retorno financiero es inmediato y cuando uno toma decisiones pensando solo en el dinero, no enriquece.

10. Pensar que el dinero no es importante: es el extremo contrario al punto 9. Pues hay quienes piensan que el dinero no genera parte de comida, felicidad o diversión, entre otros.

Publicidad

11. Relacionarse solamente con los amigos: para uno ser rico hay que frecuentar los ambientes donde están los ricos, comportarte como rico y desarrollar una red de trabajo influyente con la que debe crear relaciones.