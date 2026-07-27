Los mejores CDT para invertir antes de que inicie agosto: le dejarían muy buenas ganancias

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) siguen siendo, para muchos, la alternativa de inversión más utilizada por quienes buscan obtener rendimientos a cambio de mantener su dinero durante un tiempo determinado. En ese contexto, el reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia, con corte al 23 de julio de 2026, reveló las entidades que ofrecen tasas superiores al 13 % efectivo anual para CDT a un año, una diferencia que puede representar una mayor ganancia al finalizar el plazo.

El informe también evidencia que no todas las entidades ofrecen el mismo rendimiento. Por ello, comparar las tasas antes de invertir puede marcar una diferencia importante en las ganancias obtenidas al término del periodo.

¿Cuáles son los CDT que más pagan en Colombia a 360 días?

De acuerdo con la información publicada por la Superintendencia Financiera, estas son las entidades que reportaron las tasas más altas para CDT a 360 días:



Banco Pichincha: 13,45 %.

KOA CF: 13,35 %.

Banco Serfinanza: 13,11 %.

Bancamía: 13,02 %.

BAN100: 13,02 %.

Credifamilia: 13,00 %.

IRIS CF: 13,00 %.

Entre los bancos con mayor presencia en el país también existen diferencias. Banco de Occidente reportó una tasa del 12,23 %, Itaú del 12,03 %, BBVA Colombia del 11,94 %, Bancolombia del 11,66 %, Banco de Bogotá del 11,38 %, Banco Davivienda del 11,11 %, Banco Popular del 10,99 % y Banco Agrario del 9,72 % para el mismo plazo de inversión.

La tasa de interés es un factor clave en los CDT, ya que determina los intereses que el inversor ganará sobre su inversión. Foto: Bing Image Creator

¿Cuánto puede ganar si invierte $10 millones en un CDT?

El rendimiento final depende de la tasa ofrecida por cada entidad. De acuerdo con los cálculos presentados en el informe, una persona que invierta $10 millones durante 360 días con una tasa del 13,45 % podría recibir un rendimiento de $1,34 millones al finalizar el periodo.

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Por su parte, si ese mismo monto se deposita en una entidad que paga el 9,72 %, el rendimiento rondaría los $972.000, antes de impuestos y retenciones. La diferencia entre ambas opciones supera los $370.000, aunque el capital y el tiempo de inversión sean los mismos.

El reporte de la Superintendencia Financiera refleja que elegir una entidad con mejores condiciones puede aumentar la rentabilidad de la inversión. Antes de tomar una decisión, es recomendable revisar aspectos como:



La tasa efectiva anual ofrecida.

El plazo del CDT.

El rendimiento esperado al finalizar la inversión.

Las diferencias entre entidades financieras para el mismo periodo.

Con corte al 23 de julio de 2026, la diferencia entre la tasa más alta, correspondiente a Banco Pichincha (13,45 %), y la más baja entre las entidades analizadas, Banco Agrario (9,72 %), fue de 3,73 puntos porcentuales.