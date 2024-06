Luis Carlos Reyes: “Los dicen que soy mejor influencer que director nunca han dirigido una entidad”

Luis Carlos Reyes, saliente director de la Dian, quien se ha hecho muy popular por sus videos en TikTok respondiendo a las dudas de los contribuyentes, habló en Mañanas Blu, sobre su gestión en la entidad y las críticas que recibe por los videos.

En medio de la conversación aseguró que ha dejado muy buenas cifras de recaudo y que pese a las críticas que ha recibido, “quiero dar la claridad de que el recaudo tributario de Colombia es muy sólido”.

“Quiero dejarle un mensaje claro y de solidez a los inversionistas sobre el trabajo que se hizo en la Dian”, agregó.

Respondió a las críticas sobre su desempeño en el recaudo fiscal y la gestión de la entidad.

Frente a los comentarios que lo elogian en TikTok pero cuestionan su capacidad como director, Reyes enfatizó en la importancia de tener experiencia en la dirección de entidades y desestimó las opiniones de aquellos que no la han tenido.

Además, señaló que no considera relevante la opinión de quienes no han dirigido una entidad, ya que no entienden los desafíos y responsabilidades que conlleva.

“Yo creo que las personas que están diciendo eso ni han dirigido una entidad ni han hecho un TikTok. Me parece que pueden opinar lo que quieren, pero pues ya es cuestión de ellos”, dijo.

En cuanto al recaudo fiscal, Reyes destacó que es un proceso complejo y que ha implementado estrategias para mejorar los resultados. Reconoció que aún hay desafíos por enfrentar, pero se mostró seguro de que están en el camino correcto.

Escuche aquí la entrevista: