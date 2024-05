Sindicato de Dian sobre Luis Carlos Reyes: “Como influencer es muy bueno, como director no”

El sindicato de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se manifestó en contra de la gestión del actual director, Luis Carlos Reyes, a quien a acusado de priorizar su imagen en redes sociales sobre sus responsabilidades como líder de la entidad.

La controversia se intensificó tras la decisión de la Dian de acatar el fallo que ordenó el despido de 154 empleados provisionales, lo que ha generado protestas y críticas tanto internas como externas. El pasado 15 de diciembre, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó la provisión de 154 vacantes para el puesto de facilitador III en la DIAN. Esta decisión implicó el retiro de un número igual de empleados que ocupaban estos cargos de manera provisional, algunos con más de 15 años en la entidad.

Diana Peña, presidenta del sindicato Sedian, expresó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, su desacuerdo con la forma en que Reyes manejó la situación. Según Peña, el director decidió no abrir un concurso para estos puestos, lo que llevó a una protesta en la calle 26 de Bogotá el pasado sábado.

“Vuelvo y digo: como generador de contenido, evidentemente lo está haciendo muy bien, pero como director de la Dian no. Realmente creemos que las falencias son hartas, inclusive de comunicación, él no escucha lo que está pasando y está haciendo absolutamente toda una reestructuración de una entidad sin conocerla plenamente. Fíjense que, por ejemplo, sale en redes sociales a decir algo que le criticamos mucho: ir a decir que, en la aduana, el aeropuerto El Dorado de Bogotá se trabaja más en Dunkin Donuts que allá. Eso no es cierto”, dijo.

Además, mencionó que muchos de los empleados despedidos desconocían que sus vacantes estaban siendo concursadas, lo cual, dijo, viola el debido proceso.

Críticas a la gestión de Luis Carlos Reyes

La presidenta del sindicato también criticó la demora en comunicar la decisión de acatar el fallo judicial.

El fallo fue en diciembre y el director se quedó callado hasta mayo, lo que ató las manos jurídicamente a los compañeros provisionales para poder actuar explicó Peña.

Peña cuestionó la idoneidad de Reyes para liderar la DIAN y sugirió que sus competencias se alinean más con la creación de contenido en redes sociales que con la gestión de una entidad tan crucial como la DIAN.

“Nosotros no tenemos nada en contra de los generadores de contenido, pero creemos que la labor del director de la DIAN debe ser otra”, afirmó.

Protestas de empleados de la Dian

Más de 400 empleados de la DIAN participaron en una protesta el fin de semana pasado, pidiendo la renuncia de Reyes. El sindicato también ha señalado problemas en el recaudo tributario bajo la dirección de Reyes. La modernización del sistema aduanero y tributario ha sido ineficiente, con frecuentes caídas de la plataforma y una falta de inversión adecuada. Esta situación ha contribuido a un bajo desempeño en el recaudo, lo que agrava la situación fiscal del país.

Nosotros necesitamos hablar directamente con el presidente para que entienda lo que está pasando. Somos más de 10,000 trabajadores con una responsabilidad enorme de cumplir con las metas de recaudo concluyó Peña.