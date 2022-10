Menor fue víctima de robo en un almacén Jumbo en Bogotá

La madre de un menor de 13 años denunció que su hijo fue víctima de un atraco dentro del almacén Jumbo en la sede de la Calle 80 en Bogotá.

“Mi esposo mandó a mi hijo a llevar los artículos al carro. Lo abordaron tres mujeres, me lo envolvieron como en una camiseta, lo intimidaron, le hurtaron el celular. Inmediatamente, acudimos a las porterías, a servicio al cliente, no nos pusieron cuidado, fueron indiferentes, luego se pusieron a reír. En ese momento iba pasando un policía pero él dice que no nos puede ayudar porque no estaba de servicio”, afirmó la mujer.

La respuesta de la compañía, conocida por Blu Radio, fue un oficio firmado a nombre de Marlen Moreno, gerente de servicio al cliente de Cencosud Colombia, en el que ofrecen disculpas y dicen que "el director regional de las tiendas Jumbo en Bogotá junto con el director de la sucursal calle 80 están esperando con las puertas abiertas en la tienda la visita de ustedes para dialogar personalmente sobre lo sucedido".

Ante esto, la madre aseguró que no piensan volver a ese almacén por temor a la inseguridad del lugar y que piensan tomar las medidas legales pertinentes.