Menos barriles pero más caros: la clave para entender porqué subieron utilidades de Ecopetrol

Con un precio del petróleo que permitió a Ecopetrol vender su canasta de crudos hasta en 105 dólares por barril, se dispararon los resultados financieros de Ecopetrol. La empresa pasó de ganar 2.6 billones de pesos en el tercer trimestre de 2025 a 4.76 billones en el mismo periodo de este año: un incremento del 85.6 %.

Los elevados precios del petróleo, fruto de la guerra en oriente medio, aumentaron los ingresos de la compañía y permitieron compensar la caída del precio del dólar y el aumento de los impuestos pagados por Ecopetrol. Sin embargo la cantidad de petróleo y gas vendida cayó en un 1.9 %: Ecopetrol está exportando menos barriles de petróleo y hoy vende menos gas natural a los clientes en Colombia.

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La producción de Ecopetrol cerró en 747.000 barriles equivalentes por día, un 0.5 % por debajo de la registrada el año anterior y eso que la operación de la recién adquirida Brava Energía (Brasil) ayudó a mejorar las cifras de la producción.

Los chicharrones de Ecopetrol que revelan sus resultados financieros

1) El lío del IVA a la importación de combustibles

Desde el gobierno anterior a Ecopetrol la tienen pagando IVA a la importación de combustibles y la Dian casi la embarga por 16.4 billones de pesos. El caso va en 8 demandas de la compañía a la Dian buscando que se reverse la medida. Hoy la compañía le está pidiendo al gobierno que reconozca ese IVA a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.



2) La operación estrella, está produciendo menos

El reporte muestra una caída de 23.2 % en la producción de Ecopetrol Permian, la filial de fracking en Estados Unidos, debido a que se redujo el número de taladros activos y hoy están perforando menos en la zona. Aún así esta sigue siendo una operación clave de 80.600 barriles por día, casi el 11 % de la producción actual.



3) La producción de gas está cayendo

La compañía reconoce la declinación de la producción de gas en el país y asegura que en el corto plazo trabajará por garantizar el suministro con alternativas de regasificación. Sin embargo, no menciona ni una sola vez el interés de la empresa por rehabilitar el gasoducto binacional Antonio Ricaurte para traer gas desde Venezuela.



4) Las deudas siguen creciendo.

El saldo de la deuda al cierre de septiembre del 2026 fue de COP 119.5 billones 8grupo incluye isa y brava



Por último, se invirtieron USD 82 millones (COP 0.29 billones) enfocados en proyectos de eficiencia energética y energías renovables como granjas solares, proyecto eólico Windpeshi y mantenimientos de térmicas en Colombia.



¿Qué viene para Ecopetrol?

Estos son los primeros resultados presentados por la nueva administración, encabezada por el presidente de la empresa, Joaquín Guitérrez, que en un mensaje a los inversionistas aseguró que buscará "aumentar las reservas priorizando los barriles rentables", en el pasado otras administraciones de Ecopetrol han usado esa expresión cuando la compañía se ha enfocado exclusivamente en las operaciones atractivas económica y operativamente, vendiendo activos que no son estratégicos.

Para Gutiérrez otros objetivos de la industria incluyen "retomar la exploración y evaluar nuevas oportunidades de crecimiento dentro y fuera de Colombia".