¿Quiere comprar vivienda propia? Así puede usar sus cesantías para acceder a financiación con el FNA

Si usted está pensando en comprar vivienda propia, sus cesantías podrían convertirse en el primer paso para conseguirlo. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ofrece la posibilidad de trasladar estos recursos a la entidad y utilizarlos como una alternativa para acceder a financiación, sin necesidad de retirarlos para iniciar el proceso de solicitud de un crédito.

La iniciativa está dirigida a trabajadores que quieran aprovechar sus cesantías para adquirir vivienda nueva o usada, construir en un lote propio o mejorar un inmueble. Además, quienes no cuentan con estos recursos afiliados al Fondo pueden acceder a otras alternativas de ahorro para acercarse a la financiación de vivienda.

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Según la entidad, uno de los beneficios de trasladar las cesantías es que no se cobra por su administración ni por los retiros parciales o definitivos. Además, estos recursos generan rendimientos ligados a la variación de la Unidad de Valor Real (UVR), de acuerdo con las condiciones aplicables.

¿Cómo trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro?

El primer paso es solicitar el traslado de las cesantías al FNA. Los interesados pueden acudir a los puntos de atención de la entidad, que tiene presencia en la mayoría de los departamentos del país.



Una vez afiliado, el trabajador puede consultar las alternativas de financiación, verificar los requisitos e iniciar el trámite para solicitar un crédito. La aprobación dependerá de un estudio individual que tiene en cuenta los ingresos, las obligaciones financieras y la capacidad de pago del solicitante.

Sobre este mecanismo, el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Marco Fidel Acosta, explicó que los trabajadores no necesitan retirar sus cesantías para comenzar el proceso de acceso a vivienda.

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“La diferencia es que nosotros no tendríamos que hacerlos retirar para que puedan tener una oportunidad de acceso a vivienda, sino que aquí mismo en el fondo hacemos el scoring. Es un scoring más social, un análisis de posibilidad y pueden empezar todo el trámite para su crédito” afirmó Acosta.

Este scoring corresponde a una evaluación de las posibilidades de cada solicitante, a partir de sus condiciones económicas. De esta manera, la entidad busca analizar la capacidad de pago de los afiliados antes de determinar si pueden acceder a financiación.

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De acuerdo con el presidente del FNA, las personas que devengan uno o dos salarios mínimos también pueden presentar solicitudes de crédito, que serán estudiadas individualmente.

¿Qué otras alternativas de financiación ofrecen?

La entidad cuenta con diferentes mecanismos para quienes buscan acceder a vivienda propia. Entre ellos se encuentran:



Crédito hipotecario: permite financiar la compra de vivienda nueva o usada. También contempla alternativas para construcción y mejoramiento de inmuebles, según las condiciones de cada línea.

permite financiar la compra de vivienda nueva o usada. También contempla alternativas para construcción y mejoramiento de inmuebles, según las condiciones de cada línea. Leasing habitacional: facilita el acceso a una vivienda mediante un contrato de arrendamiento financiero con opción de compra.

facilita el acceso a una vivienda mediante un contrato de arrendamiento financiero con opción de compra. Ahorro Voluntario Contractual (AVC): está dirigido a las personas que no tienen cesantías afiliadas al Fondo y quieren establecer un ahorro programado para acceder posteriormente a financiación de vivienda.

Según el FNA, los créditos pueden financiar hasta el 90 % del valor comercial del inmueble, dependiendo de la modalidad y del cumplimiento de los requisitos vigentes.

Ttrabajadores pueden trasladar sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro para acceder a alternativas de financiación de vivienda. Foto: Blu Radio.

Para quienes no tienen cesantías, el Ahorro Voluntario Contractual representa otra posibilidad, pues permite establecer un ahorro periódico y posteriormente consultar las opciones de financiación disponibles.

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La apuesta por llegar a más regiones del país

En el marco del lanzamiento de su campaña de cesantías para el periodo 2026-2027, el Fondo Nacional del Ahorro se trazó una meta comercial de $4,9 billones hasta el 14 de febrero.

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Sin embargo, el presidente de la entidad explicó que esta estrategia se desarrollará bajo un esquema de austeridad. Históricamente, la campaña requería inversiones de entre $10.000 y $12.000 millones, pero para este periodo el presupuesto máximo será de $3.000 millones. Según lo explicado por Acosta, los recursos destinados a tecnología y operaciones se mantendrán.

La estrategia también busca descentralizar la colocación de créditos, teniendo en cuenta que actualmente el 50 % se concentra en Bogotá y Cundinamarca. Para ampliar su cobertura, el FNA pretende aprovechar las alianzas con otras entidades del conglomerado financiero público, Grupo Bicentenario, y utilizar la infraestructura del Banco Agrario para tener presencia en sus oficinas regionales, sin asumir los costos de abrir nuevos puntos físicos.

A esta estrategia se suman el Fondo Nacional de Garantías (FNG), FiduPrevisora y el despliegue de unidades móviles en zonas donde la entidad no tiene cobertura directa.

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Créditos para la reconstrucción y la bancarización rural

Otro de los objetivos de la expansión territorial del Fondo es facilitar la financiación de proyectos de reconstrucción en regiones afectadas por sismos, particularmente en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

De acuerdo con la información entregada por el presidente, la entidad contempla líneas de crédito constructor y financiación para sus afiliados en estas zonas. También señaló que se activaron periodos de gracia y se flexibilizaron los procesos de reclamación de seguros para acompañar a las personas afectadas.

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La estrategia incluye, además, el fortalecimiento de la bancarización rural, mediante modelos de evaluación crediticia que tengan en cuenta las condiciones productivas del campo y los ciclos de cosecha. La intención es adaptar los mecanismos de financiación a las características económicas de las poblaciones rurales.

Educación financiera antes de adquirir una deuda

Aunque acceder a financiación puede facilitar la compra de vivienda, el FNA también señala la importancia de que los solicitantes evalúen sus posibilidades económicas antes de asumir una obligación crediticia.

“La posibilidad de otorgar crédito tiene que ser una oportunidad de crecer y no esclavizarse a una deuda. Eso exige educación financiera, tener mucha disciplina en la administración de los ingresos, en la inversión, en el ahorro y cumplir con disciplina y con rigor los pagos, que es lo que hace posible que no se genere un endeudamiento insostenible. Ahí la educación financiera para nosotros es fundamental y hace parte ya de nuestro programa” señaló el presidente del Fondo.

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Los trabajadores interesados en trasladar sus cesantías, conocer las condiciones de afiliación o consultar las alternativas de financiación pueden obtener información a través de los canales oficiales del Fondo Nacional del Ahorro y en su página web: www.fna.gov.co.

